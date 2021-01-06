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Общество и люди

Скандального главу КС Тупицкого засекли в Дубае

20:13 6 января 2021
Тупицкий

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, которого президент Зеленский накануне Нового года отстранил от должности, отправился на отдых в Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщает Telegram-канал «Лещенко Тут», Тупицкий вылетел в ОАЭ рейсом Киев-Дубаи PQ 481.

Вместе с ним улетели жена и сын, сообщает LIGA.net, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Вернуться, по данным источника, судья должен 13 января.

Напомним, на сегодняшнем закрытом заседании КСУ Тупицкого не было. Конституционный суд Украины, назвавший президентский указ об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого «юридически ничтожным», не стал рассматривать вопрос об отстранении своего председателя.

Историю с главой КСУ в шутливой сценке показали артисты студии «Квартал 95». Они назвали ее «Дон Тупицкий заполняет е-декларацию».

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