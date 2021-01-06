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Общество и люди

В 2020 году в Киеве на одного Люцифера стало меньше: Минюст обнародовал забавные данные

21:45 6 января 2021
паспорт

За прошлый год около 1300 жителей Киева изменили свои имена. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном управлении Минюста.

Среди самых необычных чиновники выделили имя Кая, которой стала Людмила, Иван стал Йонасом, Лада — Мияко, Мария — Эстель, Елена — Мираглас, а Лариса — Глорией-Сандрой.

А вот Люциферу его экзотическое имя не понравилось и он изменил его на Джека.

Сменить имя можно за 5 гривен 10 копеек. Если делать это повторно, но нужно заплатить 51 гривню.

Заявление рассматривается в течение 3-х месяцев.

Услугой могут воспользоваться все желающие, кроме тех, у кого есть проблемы с законом.

В случае положительного решения вопроса, человек получает свидетельство с новым именем. Документ является основанием для замены паспорта как внутреннего, так и для выезда за границу, водительского удостоверения.

Свидетельство о рождении не подлежит замене — этот документ является базовым для человека.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о необычных именах, которые украинцы дали своим детям в 2020 году.

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