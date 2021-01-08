Раскрасивший «флагом Украины» звезду в Москве руфер сделал безумное фото в Киеве

Украинский руфер Mustang Wanted, который в августе 2014 года раскрасил звезду на московской высотке в цвета государственного флага Украины, выложил в социальные сети впечатляющее фотографию.

В своем Instagram он написал философский пост о том, что человек «должен принимать решение в течение семи вдохов» и что «воин — это человек, который делает все быстро». Пост проиллюстрирован фотографией руфера, висящего на кончиках пальцев на огромной высоте.

Напомним, что после акции в Москве руфера Павла Ушевцова россияне обвинили в хулиганстве и вандализме и объявили в федеральный и межгосударственный розыск.

А осенью 2015 года суд в Москве оправдал четверых парашютистов-бейсджамперов, которых задержали в рамках дела о «вандализме» руфера. Их адвокатам удалось доказать, что молодые люди случайно оказались на крыше высотки на Котельнической набережной в то же утро, что и украинский руфер Mustang Wanted. А вот руфера Владимира Подрезова, помогавшего украинцу, приговорили к двум годам и трем месяцам колонии общего режима. Именно Подрезов был задержан полицией, а потом дал показания против парашютистов, однако позже заявил, что писал все под диктовку следователей и что он сожалеет о содеянном.

Фото со странички руфера в социальных сетях.

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