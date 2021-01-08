Дочь Григория Суркиса показала его внуков

Старшая дочь почетного президента Федерации футбола Украины Григория Суркиса Светлана трогательно поздравила сына Михаила, которому 7 января, на Рождество, исполнилось 13 лет.

В Instagram Светлана Суркис выложила фотографию с тремя детьми — дочкой Елизаветой и сыновьями Алексеем и Михаилом. Об имениннике она написала, что Михаил «родился в самый святой праздник — Рождество Христово».

Также она выложила в сеть несколько фото с сыном и дочкой.

Ранее дочка известно певицы Оли Поляковой Маша выложила в соцсеть редкое семейное фото. На новогодние праздники собралась вся семья, в том числе и супруг певицы Вадим Поляков, который редко фигурирует на фотографиях. Фолловеры отметили, что старшая дочь Мария похожа на маму, а младшая Алиса — на папу.

Фото Светланы Суркис из соцсетей.

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