"Такая ситуация впервые": главную елку Канева снесло ветром
В Каневе на Рождество разгулялся серьезный ветер, да такой, что повалил главную городскую елку.
Об этом в социальных сетях сообщил мэр Канева Игорь Ренькас, опубликовавший фотографии с упавшей елью.
«В 22:30 на Ярмарочной площади от сильных порывов ветра упала праздничная елка. Сейчас проводится демонтаж и выясняются обстоятельства. Не буду шутить по поводу лок-дауна, но такая ситуация случилась в городе впервые. Просим прощения за неудобства. Надеемся, это не отразится на праздничном настроении жителей», — пишет городской голова Канева.
Тем временем в сети на страничке «Підслухано Канів» выложили и видео с рухнувшей главной елкой города.
Ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала о сильном северо-западном ветре на Рождество, 7 января.
Фото со странички Игоря Ренькаса в соцсетях.287
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