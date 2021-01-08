"Такая ситуация впервые": главную елку Канева снесло ветром

В Каневе на Рождество разгулялся серьезный ветер, да такой, что повалил главную городскую елку.

Об этом в социальных сетях сообщил мэр Канева Игорь Ренькас, опубликовавший фотографии с упавшей елью.

«В 22:30 на Ярмарочной площади от сильных порывов ветра упала праздничная елка. Сейчас проводится демонтаж и выясняются обстоятельства. Не буду шутить по поводу лок-дауна, но такая ситуация случилась в городе впервые. Просим прощения за неудобства. Надеемся, это не отразится на праздничном настроении жителей», — пишет городской голова Канева.

Тем временем в сети на страничке «Підслухано Канів» выложили и видео с рухнувшей главной елкой города.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала о сильном северо-западном ветре на Рождество, 7 января.

Фото со странички Игоря Ренькаса в соцсетях.

287

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter