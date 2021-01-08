28.26 / 28.46 34.41 / 34.79
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

"Такая ситуация впервые": главную елку Канева снесло ветром

15:49 8 января 2021
В Каневе упала новогодняя елка

В Каневе на Рождество разгулялся серьезный ветер, да такой, что повалил главную городскую елку.

Об этом в социальных сетях сообщил мэр Канева Игорь Ренькас, опубликовавший фотографии с упавшей елью.

«В 22:30 на Ярмарочной площади от сильных порывов ветра упала праздничная елка. Сейчас проводится демонтаж и выясняются обстоятельства. Не буду шутить по поводу лок-дауна, но такая ситуация случилась в городе впервые. Просим прощения за неудобства. Надеемся, это не отразится на праздничном настроении жителей», — пишет городской голова Канева.

Тем временем в сети на страничке «Підслухано Канів» выложили и видео с рухнувшей главной елкой города.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала о сильном северо-западном ветре на Рождество, 7 января.

Фото со странички Игоря Ренькаса в соцсетях.

287

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дан Балан и Тина Кароль

«Сенсационное возвращение дуэта»: Балан и Кароль вышли в топ догадок заинтригованных фанов «Голосу країни»

Надя Дорофеева

«Классный бампер»: Надя Дорофеева возбудила радиоведущего

Ани Лорак

Новогоднее одиночество Ани Лорак скрасили «двое любимых»

Тарзан и Шульженко

Любовница Тарзана со своим откровенным фото покрасовалась в TikTok

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер