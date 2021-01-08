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Общество и люди

От посольства никакой помощи: украинцы с детьми застряли в испанском аэропорту

22:48 8 января 2021
В аэропорту Мадрида

В аэропорту Барахас (Мадрид) застряли шесть украинок и двое их детей, которые прибыли туда 3 января рейсом из Киева, однако не смогли пройти пограничный контроль из-за карантинных ограничений.

Обратного рейса согражданам нужно ожидать около недели, сообщил 24 каналу один из путешественников.

По его словам, граждан других государств, которые столкнулись с похожей проблемой, отправили на рейсы с пересадками. А украинский консул якобы не смог договориться об этом с местными властями.

«Консул говорил, что не будет тратить 3 часа на встречу с гражданами, которых задержали в аэропорту. На просьбу «помогите нам, потому что мы из одной страны» он ответил «из какой это мы с вами одной страны?», — сообщил знакомый с проблемами украинцев Владимир.

Тем временем украинцам за 5 суток не предоставили личные вещи, в т. ч. средства гигиены.

Напомним, ранее в аэропорту Львова не пропустили через границу граждан США, Германии и Канады, которые приехали навестить родителей.

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