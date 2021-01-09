Вырезал всю семью: отвергнутый влюбленный убил свою девушку и ее родителей

В России в Казани 22-летний влюбленный парень жестоко убил свою девушку и её родителей, которые запрещали им встречаться, а затем покончил с собой. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по Республике Татарстан.

По предварительным данным, в полицию позвонили соседи, которые нашли в подъезде тело 59-летней женщины. Позже в квартире на четвёртом этаже были обнаружены тела её 62-летнего супруга и их 18-летней дочери. Все они умерли от множественных ножевых ран груди и живота.

«По предварительной версии, причиной убийства послужило то, что родители потерпевшей были против её общения с молодым человеком, в связи с чем он и совершил убийство, после чего свёл счёты с жизнью», — сообщили в следствии.

В свою очередь, местное издание KazanFirst пишет, что в день убийства молодой человек гостил у своей девушки, в доме также были и её родители. В какой-то момент между членами семьи и гостем вспыхнула ссора, парень набросился с ножом на отца, мать и подругу. Все трое смогли убежать от нападающего в подъезд, но мужчина успел каждому из них нанести серьёзные ранения, которые оказались смертельными.

Местные СМИ также сообщают, что после совершения преступления злоумышленник свел счеты с жизнью и погиб в результате падения с высоты. В настоящий момент расследование по делу продолжается.

Как писали «ФАКТЫ», недавно сотрудники полиции и прокуратуры Донецкой области раскрыли убийство семьи, совершенное в Славянске 19 декабря. Там мужчина убил своего знакомого, а затем — его сожительницу и 79-летнюю мать.

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