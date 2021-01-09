Оргия не удалась: нарушителей карантина оштрафовали в отеле на кругленькую сумму

В Великобритании в Манчестере пара решила отдохнуть от строгих ограничений у себя на родине и уехала отдыхать на Барбадос. Там в роскошном отеле Colony Club Hotel они решили устроить себе оргию и пригласили 24-летнюю мулатку Микаэлу Джакас в номер. Местная красотка подрабатывала эскортом, ее номер нашли на одном из сайтов с подобными объявлениями, пишет Daily Mail.

Судя по свидетельству очевидцев, сама оргия «удалась на славу», но не ее продоложение. Стоны участников группового секса были слышны далеко за пределами номера. Впрочем, сотрудники 5-звездочной гостиницы закрыли на это глаза — значительную часть контингента составляют влюбленные парочки, и расслабленная атмосфера карибского острова способствует бурным интимным играм.

Молодых людей поймали, когда они отдыхали в лобби, потягивая коктейль. Тогда-то сотрудники и вызвали полицию. Согласно местным законам, пара не должна была покидать пределы номера и тем более вступать в контакты с местными, не дождавшись результатов теста на COVID-19. Ведь накануне в Великобритании обнаружили новый опасный штамм коронавируса.

В результате пару оштрафовали на 4400 фунтов стерлингов. Что же касается мулатки, то она отделалась легким испугом. Кстати, девушка охарактеризовала пару как «приятных и очень милых людей», с которыми она бы с удовольствием встретилась вновь.

Как писали «ФАКТЫ», из-за стремительного распространения «британского» штамма коронавируса Англия была вынуждена снова уйти на жесткий карантин. Вечером 4 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с телевизионным обращением, в котором сообщил, что новые ограничительные меры вводятся незамедлительно на территории всей Англии начиная с полуночи 5 января.

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