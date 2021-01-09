Дикая жестокость: грабитель отрезал два пальца женщине, вцепившейся в свою дорогую сумку

В России в Екатеринбурге грабитель напал на женщину и отрезал ей два пальца, пытаясь отобрать сумку известного французского производителя, пишет портал E1.RU.

Так, преступление было совершено вечером 8 января на Уралмаше. Между злоумышленником и его жертвой завязалась борьба, тогда мужчина нанес удар ножом по пальцам гражданки, которая крепко вцепилась в свою сумку. После этого преступник бросил нож кукри (в форме клинка) и скрылся. Сейчас правоохранители разыскивают нападавшего.

Как писали «ФАКТЫ», два года назад под Киевом злоумышленник в медицинской маске ограбил 18-летнюю девушку, отобрав у нее мобильный, деньги и банковские карточки. Угрожая девушке шприцем с опасным веществом, он вынудил ее сказать ПИН-коды к карточкам.

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