Наказала за то, что без перчаток: одиозная Инстасамка плеснула в курьера содержимым пепельницы

Российская блогерша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом «Инстасамка», по-хамски отнеслась к курьеру и своим поведением и вызвала негодование в сети. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В интернете распространился короткий ролик, на котором 20-летняя блогерша швырнула в курьера, доставившего еду, содержимым пепельницы, когда заметила, что тот держит заказ рукой без перчатки.

Известно, что незадолго до этого в своих соцсетях Зотеева пообещала подписчикам, что накажет курьеров, если не увидит на них средств индивидуальной защиты.

«Если я плачу деньги, мне должны за них сделать все в полном объеме и доставить все в маске и перчатках и вовремя», — подписала она одну из Stories в своем Instagram-аккаунте.

Поступок девушки возмутил сеть. Союз курьеров России считает такое поведение неприемлемым и требует блокировки Зотеевой в сервисах доставки еды.

В марте Даша Зотеева рассказала о проблемах с отцом из-за высоких заработков. По словам девушки, она жила у отца в Тюмени, когда начала заниматься блогерством. Тогда реклама в ее Instagram стоила около 200 рублей, однако она смогла накопить денег, купила билет на самолет, забрала документы из школы и улетела. После этого и начались проблемы: отец блогерши обиделся и перестал с ней общаться.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о немецкой блогерше Йоси Марии, которая умерла от анорексии, с которой боролась на протяжении последних лет.

Фото Instagram/instasamka

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