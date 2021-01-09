В фильме "Карнавальная ночь" нашли "двойника" Путина

В известном фильме Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», впервые вышедшем на экраны 1956 году, «фанаты» президента Путина заметили актера, очень похожего на их кумира.

Об этом пишет сайт российского пропагандистского телеканала «Царьград».

Артист «засветился» во время исполнения песни «Пять минут» молодой Людмилой Гурченко.

Актриса подходит к столу, где располагаются ее коллеги и поет: «Вот сидит паренек. Без пяти минут он мастер».

В этот момент мужчина снимает с себя маску. Лицо актера второго плана напоминает действующего главу страны-агрессора. Так, по крайней мере, заявили люди, которым очень хотелось видеть именно его.

При этом их смущает только один факт: когда фильм вышел на экраны, Владимиру Путину исполнилось только 4 года.

Напомним, сторонники теорий о паранормальных и загадочных явлениях нередко делают странные заявления. Так знаменитую шведскую школьницу Грету Тунберг назвали путешественницей во времени.

В архивах Университета Вашингтона обнаружили фотографию, на которой изображена девочка-подросток, которая выглядит точной копией 16-летней Греты. Фото было сделано на канадской территории Юкон примерно в 1898 году.

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