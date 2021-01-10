Радость была недолгой: девушка подарила парню лотерейный билет, а теперь требует поделиться выигрышем

В одной из семей Великобритании разгорелся скандал из-за выигрыша в лотерею. История началась с того, что девушка подарила своему парню билет национальной лотереи на Рождество.

Билет оказался счастливым. Выигрыш по нему составил 500 фунтов стерлингов, пишет The Mirror.

Узнав об этом, девушка потребовала часть выигранных денег.

Сестра счастливчика рассказала о «моральной дилемме» в социальной сети Instagram. Она поинтересовалась у пользователей их мнением по поводу дележки выигрыша. Сама же сестра считает, что ее брат не должен отдавать часть денег, поскольку лотерейный билет был подарком.

Мнения пользователей разделились. Одни согласились, что мужчина не должен делить выигрыш, по мнению других, если он любит свою девушку и заботится о ней, то будет счастлив поделиться с ней деньгами. Было предложение вернуть девушке лишь стоимость лотерейного билета и мнение о том, что пару в будущем не ждет ничего хорошего.

Ранее в США мужчина выиграл в лотерею 22 миллиона и отдал половину другу из-за обещания, данного 28 лет назад. А другой американец выиграл в лотерею четыре миллиона долларов — во второй раз за три года.

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