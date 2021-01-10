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Общество и люди

Убил и ушел отдыхать в свою комнату: школьник жестоко расправился с родной матерью

13:37 10 января 2021
Избиение

В России 15-летний подросток поссорился с пьяной матерью и забил ее до смерти в рождественскую ночь. Преступление было совершено в Балакове Саратовской области, пишет Саратов 24.

По предварительным данным, подросток избил 44-летнюю женщину, употреблявшую алкоголь, после чего ушел к себе в комнату. На следующий день юноша обнаружил, что мать скончалась. Он сообщил о случившемся родственникам, они вызвали полицию.

Как установили эксперты, причиной смерти женщины стала травма головы. Подросток был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Молдове в городе Комрат произошел жуткий случай. Там 21-летняя девушка жестоко убила собственную мать и сбежала с места преступления. Выяснилось, что в момент убийства она несколько раз ударила мать ножом и вырезала у нее сердце.

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