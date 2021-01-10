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Общество и люди

Выступал против аннексии Крыма: умер последний глава запрещенного в РФ Объединения украинцев

14:24 10 января 2021
Тарас Дудко

В Москве похоронили главу запрещенного российскими властями Объединения украинцев России, врача-психиатра Тараса Дудко. О смерти Дудко сообщило Российское общество психиатров на своем сайте.

Племянник известного режиссера Александра Довженко ушел из жизни на 81-м году жизни. Похороны состоялись в пятницу, 8 января, передает «Радио Свобода».

Тарас Дудко был активным членом украинской общины Москвы, в которой прожил более 40 лет. Он активно выступал против аннексии Крыма, против гонений на украинские культурные и общественные институты в России.

Дудко — доктор медицинских наук, академик Российской академии естественных наук. Награжден орденом «За заслуги» III степени.

Окончил Киевский медицинский институт и философский факультет Киевского университета им. Шевченко. Длительное время работал в НИИ наркологии в Москве, был заведующим отделом, директором Института реабилитации, развивал реабилитационное направление.

Дудко был основателем и меценатом независимого издания украинцев в Москве «Провісник: Довженківський літературно-художній науково-популярний і громадсько-політичний альманах». Был первым зампредседателя общества украинской культуры «Славутич». Участвовал в работе Всемирного конгресса украинцев.

Много сил посвятил сохранению наследия своего знаменитого родственника — украинского режиссера Александра Довженко. Вместе с братом Александром, также врачом, он собирал личные вещи режиссера и творческие материалы, выступал с лекциями о нем.

В 2017 году в Москве закрыли библиотеку украинской литературы. В 2019 Генпрокуратура РФ признала Всемирный конгресс украинцев «нежелательной организацией» на территории России.

Напомним, 9 января в России умер выдающийся физик, старейший академик Российской академии наук Исаак Халатников. который был непосредственным участником разработки первой советской атомной бомбы.

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