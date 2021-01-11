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Общество и люди

«А очередь за носками запрещена»: на видео показали столпотворение в Буковеле

13:33 11 января 2021
Буковель

В сеть выложили видео огромной очереди лыжников, выстроившихся перед подъемником на горнолыжном курорте в Буковеле — кадры сняты 8 января, когда в стране вступил в силу жесткий карантин.

«Из этого видео мы узнали, что очередь на подъемник в Буковеле разрешена в жесткий карантин. А очередь за носками в супермаркете запрещена, потому что „увеличивает мобильность людей и нарушает принципы карантина“. Интересно, что по этому поводу думает министр здравоохранения Максим Степанов?» — говорится в комментарии к видео, которое выложили в сеть в Telegram «Вартові Еспресо».

Напомним, что в ответ на критику относительно запрета продажи ряда бытовых товаров Максим Степанов заявил, что о локдауне было известно заблаговременно, и что люди могли «точно рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно человеку на этот период».

Фото — скриншот (веб-камера).

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