Полный вагон — и почти все без масок: украинцев возмутило поведение пассажиров в поезде "Интерсити"

Бывший заместитель министра энергетики Украины Наталья Бойко опубликовала в соцсетях возмущенный пост, написав, что пассажиры в вагоне поезда «Интерсити», в основном, ехали без масок.

На своей страничке в Facebook Бойко рассказывает, что вагон поезда номер 746, в который она зашла, был полностью заполнен пассажирами, однако маски были надеты едва ли у пятой части людей.

«В вагоне не более 20% людей в масках, вагон полностью заполнен. Занимаю место, делаю замечания окружающим, подходит работник, проверяет билеты — мистер „нос торчит над маской“, протягивает ко мне электронный термометр, вступаю в долгий диалог о мерах, которые он принимает. Спрашиваю, почему никому не сделано замечание, нормально ли, что практически все без масок», — пишет Бойко и добавляет, что ее поразили не столько комментарии пассажиров, сколько сотрудник «Укрзалізниці».

Тот, по словам автора поста, заявил, что он обязан лишь измерить температуру у пассажиров и никого ни о чем просить не будет. Мол, все без толку.

«Мой сосед решил не ехать в условиях ненависти и маску надел сразу. Это единственное достижение поездки», — добавила Наталья Бойко.

Напомним, что в 2021 году «Укрзалізниця» намерена увеличить тарифы на пассажирские перевозки — цены начнут плавно увеличивать с 1 марта на 2 процента в месяц.

Фото со странички «Укрзалізниці» в соцсетях.

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