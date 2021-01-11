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Праздник закончился: из-за локдауна в Киеве досрочно демонтируют главную елку

20:59 11 января 2021
Праздник закончился: из-за локдауна в Киеве досрочно демонтируют главную елку

На Софийской площади в Киеве уже начался демонтаж главной елки страны, открытие которой не обошлось без ЧП. По данным сайта 44.ua, одновременно прекращают работу все новогодние локации в центре города, которые открылись 19 декабря.

В частности, речь идет о катках, расположенных под Аркой Дружбы народов и на Контрактовой площади.

Видео с Софийской площади выложили в сеть.

Возможно, решение о прекращении работы новогодних локаций принято в связи с продолжающимся карантином, нарушители которого заполонили центр города на праздники.

Традиционно демонтаж главной елки начинался уже после 19 января, т. е. по завершении зимнего праздничного цикла.

Фото — скрин видео YouTube

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