Украинскую тележурналистку уличили в жесте против ВСУ на Донбассе

Журналистка телеканала «112 Украина» Дарья Чирах попала в громкий скандал со своим постом от 2014 года, в котором она призывает «спасти Донбасс от украинской армии». В кадре, который выложил в сеть ее коллега с телеканала «1+1» Антон Страшко, девушка держит плакат с георгиевской лентой и призывом «спасти» Донбасс.

«Спасите от украинской армии, но разрешите учиться и работать в Украине», — издевательски подписал снимок Страшко.

После этого Чирах начала оправдываться в своем Facebook. По ее словам, теперь ей стыдно за тот «спонтанный» поступок.

«Тогда я еще была ребенком, дома начиналась война, мне было страшно, а вокруг была пропаганда. Если ты не разбираешься в политике и потому, что происходит вокруг — именно пропаганда и страх на тебя отлично действуют. Я не могу сегодня оправдаться, что было тогда в голове — не понимаю. Однако тот 14-летний ребенок и сегодняшняя 20-летняя девушка — это разные люди с разными взглядами на жизнь», — написала журналистка, попросив не травить ее в сети за ошибки детства.

Тем не менее под постом уже появилось свыше 1,2 тысячи комментариев, большая половина которых — негативные.

«Как сказал бы Станиславский — не верим. Давай детка дАмой, спасай дАнбасс», «Смешно, что именно на антиукраинском канале ты оказалась. Смотри, чтобы через лет 5−7 не писала такой же пост, оправдываясь, что здесь работала», «Даша, так расскажи нам, что же происходит на Донбассе? Кто там с кем воюет и какая это война?» — пишут комментаторы.

Напомним, в сентябре украинская журналистка Татьяна Даниленко вызвала настоящий скандал после публикации положительного поста в сети о российском нацисте Максиме Марцинкевиче, якобы покончившем с собой в камере Челябинского СИЗО.

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