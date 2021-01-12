Невеста подала на развод сразу после свадьбы из-за подаренного женихом бюстгальтера

В китайской соцсети Weibo широкий резонанс получила история жениха по фамилии Ян и невесты Луо из провинции Гуйчжоу. Они уже успели официально заключить брак, а на следующий день собирались праздновать свадьбу в кругу родных и близких, когда неожиданно все дело расстроилась. Новобрачная, не пробыв замужем и сутки, заявила, что подает на развод. Причиной стал свадебный подарок жениха, который она сочла оскорбительным.

Как сообщает South China Morning Post, молодой человек подарил девушке, с которой встречался более трех лет, 88 тысяч юаней (почти 14 тысяч долларов), а также платье и нижнее белье. Однако бюстгальтер оказался на два размера меньше того, что носит Луо. Невеста пришла в ярость и заявила, что жених таким образом проявил к ней неуважение, поскольку прекрасно знал ее объемы.

«Я позвонила ему тем вечером и сказала, что бюстгальтер мал. Он ответил: „Не хочешь замуж? Тогда возвращай мои деньги“», — рассказала невеста.

Девушка празднование свадьбы не явилась — как и ее обиженная семья. Зато там без них повеселились жених, его родственники и друзья. Ян уже оплатил аренду помещения, еду и напитки и решил, что не стоит пропадать добру, превратив свадьбу в обычную вечеринку.

Виноватым себя жених не считает. По его словам, его родители спрашивали у матери невесты ее размеры, но та слишком поздно ответила на вопрос.

Мнения пользователей сети разделились. Одни считают, что Луи поступила правильно, и что поступок жениха свидетельствует о том, что он относится к ней несерьезно. Другие полагали, что она подняла шум из ничего.

Невеста с документом

Ранее «ФАКТЫ» писали, что жених сбежал со свадьбы, но невеста не растерялась и тут же вышла замуж за одного из гостей.

Фото Pixabay и Weibo



107

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter