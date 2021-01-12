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Общество и люди

Старый Новый год 2021: открытки и прикольные поздравления

8:07 13 января 2021
Старый Новый год&nbsp;— открытка

Череда новогодних праздников продолжается, после Рождества по старинке традиционно отмечают Старый Новый год.

Предлагаем поздравить знакомых и поднять им настроение прикольными открытками.

Этот Старый Новый год
Пусть все лихо унесет,
Пусть протоптанной дорожкой
Принесет добра немножко.

Пусть он в дом к вам заметет
Все, что с праздником идет:
Радость, счастье, и веселье,
И азарт, и настроенье.

Пусть со Старым Новым годом
В доме селится удача,
И богатство в двери входит —
С ним живётся точно ярче!

Пусть успехи вдруг нагрянут,
Повезет легко, беспечно,
Радость будет постоянной,
А улыбка — бесконечной!

Старый Новый лучший год
Пусть вам радость принесет.
Все, что нынче не сбылось,
Чтобы в будущем моглось.

Радости, тепла, надежды,
Лучше жить, чем жили прежде.
И финансовой свободы.
Вас со Старым Новым годом!

Веселіться та радійте,
Нам ступає на поріг,
Дивне свято, незбагненне,
Добрий Старий Новий рік!

Смотрите также яркие открытки и поздравления с Новым годом — Белого Быка.

Открытки от bonnycards.ru

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