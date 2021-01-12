Старый Новый год 2021: открытки и прикольные поздравления
Череда новогодних праздников продолжается, после Рождества по старинке традиционно отмечают Старый Новый год.
Предлагаем поздравить знакомых и поднять им настроение прикольными открытками.
Этот Старый Новый год
Пусть все лихо унесет,
Пусть протоптанной дорожкой
Принесет добра немножко.
Пусть он в дом к вам заметет
Все, что с праздником идет:
Радость, счастье, и веселье,
И азарт, и настроенье.
Пусть со Старым Новым годом
В доме селится удача,
И богатство в двери входит —
С ним живётся точно ярче!
Пусть успехи вдруг нагрянут,
Повезет легко, беспечно,
Радость будет постоянной,
А улыбка — бесконечной!
Старый Новый лучший год
Пусть вам радость принесет.
Все, что нынче не сбылось,
Чтобы в будущем моглось.
Радости, тепла, надежды,
Лучше жить, чем жили прежде.
И финансовой свободы.
Вас со Старым Новым годом!
Веселіться та радійте,
Нам ступає на поріг,
Дивне свято, незбагненне,
Добрий Старий Новий рік!
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