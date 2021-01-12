Старый Новый год 2021: открытки и прикольные поздравления

Череда новогодних праздников продолжается, после Рождества по старинке традиционно отмечают Старый Новый год.

Предлагаем поздравить знакомых и поднять им настроение прикольными открытками.

Этот Старый Новый год

Пусть все лихо унесет,

Пусть протоптанной дорожкой

Принесет добра немножко.

Пусть он в дом к вам заметет

Все, что с праздником идет:

Радость, счастье, и веселье,

И азарт, и настроенье.

Пусть со Старым Новым годом

В доме селится удача,

И богатство в двери входит —

С ним живётся точно ярче!

Пусть успехи вдруг нагрянут,

Повезет легко, беспечно,

Радость будет постоянной,

А улыбка — бесконечной!

Старый Новый лучший год

Пусть вам радость принесет.

Все, что нынче не сбылось,

Чтобы в будущем моглось.

Радости, тепла, надежды,

Лучше жить, чем жили прежде.

И финансовой свободы.

Вас со Старым Новым годом!

Веселіться та радійте,

Нам ступає на поріг,

Дивне свято, незбагненне,

Добрий Старий Новий рік!

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Открытки от bonnycards.ru

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