День Святого Василия 2021: красивые поздравления и открытки

14 января отмечают Старый Новый год, а христиане восточного обряда почитают Святого Василия, которого считают чудотворцем из-за его способности к исцелению. В этот день Василии и Василисы отмечают День ангела. Предлагаем красиво поздравить знакомых с именинами.

Встретив Старый новый год,

Мы Василия святого

Вновь пускаем на порог,

И желаем вам большого

Человеческого счастья,

Радости в делах,

Жизни без ненастья

И любви в глазах!

В День Васильев, самый лучший,

Пожелаем благополучья.

Был, чтоб следующий год —

Полон всяческих щедрот.

На Васильев день гадают

И обряды соблюдают.

Если в дом пришла коза,

Ей не выколи глаза.

С именинами, Василий!

Счастья, мира и добра!

Поскорее собирайся —

Отмечать давно пора!

Ты таким же оставайся

Настоящим, как всегда!

Только чаще улыбайся,

Пусть уйдет навек беда!

Наступило время святок,

Чудотворная пора,

Как бы ни был срок их краток,

Колядует детвора.

Соберём всех на застолье,

Приходи кому не лень,

Мест не хватит, будем стоя,

Праздновать Васильев день!

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