Боюсь больших потрясений, которые произойдут после ухода Путина, — Василий Уткин

Происходящее сейчас в России говорит о том, что в стране грядут перемены. А президент РФ Владимир Путин может скоро отойти от дел. Об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил российский журналист, футбольный комментатор Василий Уткин.

Уткин отметил, что в последнее время в России заметны приготовления к тому, чтобы структура управления страной немного изменилась. Об уходе Путина уже говорят не только в кулуарах, но и публично.

«Путин — это же метафора того, что происходит в стране. Это олицетворение в данном случае. Поэтому то, что в нашей жизни будут перемены достаточно скоро, по-моему, несомненно», — сказал Уткин.

«…я думаю, что это будут очень большие потрясения. Боюсь этого», — добавил комментатор.

На вопрос журналиста: нравится ли Уткину Путин?, тот ответил коротко, но емко: «Потому что нет ни одного повода, чтобы он мне нравился. Просто прямо совсем ни одного».

Василий Вячеславович Уткин — российский спортивный журналист и телекомментатор, теле- и радиоведущий, блогер, шоумен, актер. Получил известность как спортивный журналист, будучи ведущим телепередачи «Футбольный клуб». Бывший совладелец портала sports.ru. Бывший главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс».

Работал на телеканалах НТВ, СТС, «Матч ТВ», Eurosport и других.

Уткин закончил четыре курса филологического факультета Московского педагогического государственного университета. После окончания пятого курса решил взять академический отпуск, чтобы не идти в армию. Но в армию не пошел и к учебе не вернулся, поскольку журналистская карьера пошла в гору. Диплома о высшем образовании не получил.

Первую работу на телевидении получил в 1992 году — стал редактором в программе Александра Политковского «Политбюро». До октября 1993 года работал корреспондентом в программе «Взгляд».

Лауреат премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 годах. Работал на ряде Олимпийских игр. В составе бригад НТВ и «НТВ-Плюс» Уткин выезжал на Игры в Атланту, Нагано, Афины, Турин, Пекин и Лондон. Во время Олимпиады в Солт-Лейк-Сити комментировал соревнования из Москвы.

Уткин был спортивным колумнистом газеты «Коммерсантъ», работал постоянным автором портала «Газета.ру», обозревателем газеты «Советский спорт» и журнала «PROспорт». Регулярно выступает в роли гостя передачи «Футбольный клуб» на радио «Эхо Москвы».

В июне 2018 года Василий Уткин возобновил программу «Футбольный клуб» на своем авторском канале в YouTube.

В марте 2020 года журналист подписал обращение против принятия поправок к Конституции РФ, предложенных президентом Путиным.

Уткин также неоднократно делал публичные высказывания по поводу Украины. Он высказывался об украинском языке как «южнорусском диалекте русского языка», не являющемся самостоятельным. В споре с журналистом Александром Невзоровым в прямом эфире программы «Паноптикум» на «Дожде"[ Уткин заявил, что «украинское государство является бессмысленной структурой на протяжении многих лет».

Напомним, об уходе Путина в январе 2021 года недавно писали западные СМИ. А российский политолог Валерий Соловей заявлял, что окружение президента РФ считает идеальным, если власть будет передана младшей дочери Путина Катерине Тихоновой.

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