Языковой омбудсмен научил, как правильно написать жалобу на не желающих говорить по-украински

В Украине с 16 января 2021 года вступает в силу статья 30 закона об украинском языке, согласно которой в сфере обслуживания коммуникация должна происходить только на государственным языке.

В связи с этим уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал, как действовать, если право клиента получить услугу на украинском языке нарушено.

Омбудсмен предлагает сначала решить ситуацию на месте и попросить сотрудника перейти на государственный язык. В случае отказа, можно обратиться к руководству заведения или на «горячую линию» учреждения.

Также необходимо зафиксировать факт отказа с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и данные предприятия (название, местонахождение, контакты).

Подать жалобу уполномоченному по защите государственного языка можно по адресу 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12, электронный адрес [email protected] или заполнить форму на сайте уполномоченного.

В жалобе обязательно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, место жительства, изложена суть жалобы, какой именно субъект / работник субъекта, когда, по какому адресу, каким образом нарушил право человека. В подтверждение необходимо добавить доказательства.

Письменная жалоба должна быть подписана заявителем с указанием даты.

Также должна быть оформлена и электронная жалоба. Применение подписи при отправке электронного обращения не требуется.

Жалобы подаются уполномоченному в течение шести месяцев со дня обнаружения заявителем нарушения, напомнил Кремень.

Напомним, закон об украинском языке вступил в силу в июле 2019 года. Народный депутат от «Слуги народа» Макс Бужанский в декабре 2019 внес в парламент законопроект, которым предлагает отменить этот закон, утверждая, что он «направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского». Законопроект в Раде не рассматривали.

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