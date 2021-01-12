Один из самых богатых людей России отправил сына в армию после отчисления того из вуза

Российский миллиардер Алексей Мордашов отправил своего сына Никиту в армию, после того, как его отчислили из вуза летом 2020 года. Об этом пишет Forbes.

По данным издания, Никита Мордашов учился в Высшей школе экономики (ВШЭ) по совместной программе российского университета и Лондонской школы экономики. Сын миллиардера год изучал мировую политику и мировую экономику на платном отделении. После окончания первого курса ВШЭ при успешной сдаче экзаменов студенты зачисляются на первый курс Лондонского университета. Стоимость обучения на платных местах в 2021 году — 770 тысяч рублей в год.

По итогам первого года обучения сын миллиардера оказался среди самых отстающих студентов курса. К сдаче летней сессии Никита Мордашов подошел с 2,6 балла из 10 возможных.

«Отец сказал ему — ну тогда иди служить», — рассказал знакомый сына миллиардера.

Издание сообщает, что Никита и его брат Кирилл в 2019 году получили доли в отцовском бизнесе — 25 процентов в туроператоре TUI и 65 процентов в золотодобывающей компании Nordgold.

По словам представителя Мордашова, тот передал сыновьям активы, чтобы они начинали входить в курс дела и получали опыт управления портфелем активов.



Алексей Мордашов входит в число богатейших людей России. По данным Forbes, он занимает четвертое место в списке самых состоятельных жителей страны с состоянием в 23,5 миллиарда долларов.

У миллиардера семеро детей от трех браков. Самая младшая дочь родилась летом 2020 года.

Фото kommersant.ru/

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