Скандальная шляпа с киевской елки получила новую "прописку"

Внештатный советник главы Офиса президента Тимофей Милованов сообщил, что огромная шляпа, которая должна была красоваться на новогодней елке в Киеве и которую заменили на звезду, «прописалась» возле Киевской школы экономики.

«Все. Шляпа переезжает в Киевскую школу экономики. Все будущие студенты бакалавриата должны прийти под шляпу. И шляпа определит будущую специальность. Станут ли они политиками — президили учеными — Нобелевскими лауреатами, или ИТ-бизнесменами, которые создадут новый Гугл или биткойн», — пишет Милованов, являющийся почетным президентом школы, на своей страничке в социальных сетях.

Позже он сообщил, что шляпа уже установлена возле входа в здание.

Ранее директор компании FalkUkraine Игорь Добруцкий заявил, что концепция «Сказочный лес» для столичной новогодней елки была интересной, но ее успели реализовать только наполовину — из-за давления в соцсетях организаторам пришлось пойти на компромисс и снять шляпу, заменив ее другой верхушкой.

Фото со странички Тимофея Милованова в соцсетях.

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