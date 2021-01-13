«Деньги на операцию, которая позволит дочке ходить, зарабатываю выращиванием грибов»

— Хотя моя 14-летняя дочка Саша Колесник пока перемещается в коляске (у нее ДЦП), мы с ней заядлые путешественницы — своими глазами увидели многие красивейшие места Украины, благодаря неравнодушным людям в прошлом году поднялись даже на Говерлу (Сашеньку занесли туда в специальном ранце), — говорит предприниматель из прифронтового Бахмута Донецкой области Альбина Гребенюк. — Ходить дочка еще не может, но на специальном трехколесном велосипеде ездит. На велосипеде мы с ней и в путешествия отправляемся — в ближнее, по родной Донетчине. Саша каталась и верхом на лошади, и на роликовых коньках (понятно, что ее при этом поддерживали). Она инициатор наших поездок — у нее появляется то одна идея, то другая. Спросите, откуда на это деньги? Можно сказать, что из подвала. Мы живем в 12-квартирном доме, который после Второй мировой войны построили пленные немцы. Там есть довольно большой подвал — размером с мою квартиру (примерно 40—45 квадратных метров). Выращиваю в нем грибы на продажу. Отсюда средства не только на наши путешествия, но и на будущую операцию Саше в Киеве — в клинике известного ортопеда и травматолога. Когда доктор посмотрел рентгеновские снимки дочки, сказал, что она должна ходить, только для этого нужна операция. Стоит она дорого — более полумиллиона гривен. Откладываю теперь деньги на специальный счет.

«Благодаря грибам в подвале приятно пахнет лесом»

— Как получилось, что вы занялись выращиванием грибов?

— Совершенно случайно: однажды я мыла окна, надраивала их газетными страницами. На одной из них бросилось в глаза объявление о продаже грибных блоков. Думаю, почему бы не попробовать заняться грибами? Почитала в Интернете, как их выращивают, и оказалось, что это не так уж сложно. Разместить плантацию есть где — в подвале. У меня была скромная заначка, ее хватило, чтобы заказать десять блоков мицелия — грибниц. Мужчина, который мне их привез, увидел, что сама затаскиваю блоки, вызвался помочь. Размеры подвала его впечатлили, и он предложил: «Привезу вам еще мешки с мицелием. Заработаете на реализации грибов, расплатитесь». Саша тогда еще была совсем маленькой.

Я успешно выращивала грибы несколько лет, но затем так сложилось, что у меня был длительный перерыв с этим бизнесом. Однако в последние годы я вновь взялась за грибоводство. Чтобы подготовить подвал и возродить плантацию, нужны были хотя бы минимальные средства. Мне удалось выиграть грант в одну тысячу долларов от Красного Креста. Примерно половину суммы потратила на электропроводку и систему вентиляции. Оказалось, что купить мицелий в Бахмуте сейчас не у кого. И я заказала грибницы в одном мужском монастыре в Ивано-Франковской области. Благодаря гранту стала получать прибыль, за которую в буквальном смысле поставлю своего ребенка на ноги. Назвала фирму в честь дочки — «Сашкин лес».

Свою фирму по выращиванию грибов Альбина Гребенюк назвала в честь дочки «Сашкин лес»

— Покупателей хватает?

— Все, что выращиваю, расходится подчистую. Причем лучше всего грибы продаются во время церковных постов. Беру высоким качеством (у меня все грибочки целенькие, без малейших повреждений), экологичностью продукции и разумной ценой. Когда вижу в супермаркетах 250-граммовые упаковки вешенок по 60 гривен, диву даюсь — уж слишком дорого. Моя цена в пределах доллара — доллара 20 центов за килограмм. Еще хочу сказать насчет экологической чистоты: одна из основных проблем при выращивании грибов в подвалах — появление слизи и мошек. Проще всего (и так поступают многие) обработать химикатом — помогает быстро и эффективно. Но продукция становится уже не совсем экологически чистой. Поэтому я использую исключительно природные способы: избавляюсь от вредителей с помощью проветривания и обработки раздавленным в кашицу чесноком.

Выращиваю вешенки синие, розовые, обычные серые. Поддерживаю для грибов не только оптимальные температуру и влажность, но еще и воздействую на них музыкой.

— Думаете, она им нужна?

— Практика показывает, что музыка благотворно на них влияет. Лет в 13—14 прочла в журнале «Наука и жизнь» заметку о том, что на одной из ферм в Польше грибы выращивают под рок-н-ролл. Вспомнила эту статью, когда сама занялась грибами.

После того как Саше подарили на день рождения две музыкальные колонки, мы записали на флешку Бетховена и Моцарта, а потом поставили одну из колонок в подвале. Как ни удивительно, классика благотворно влияет на грибы — с ней урожайность увеличивается на 12—18 процентов. Кстати, благодаря грибам в нашем подвале приятно пахнет лесом.

«Сашенька — инициатор наших путешествий. Мы с ней уже столько красивых мест посетили!» — говорит мама девочки Альбина

— Грибы на вашей плантации растут круглый год?

— Нет, летом им слишком жарко. Поэтому сезон выращивания, как правило, длится с октября по май. Правда, в 2020-м году он стартовал на полтора месяца позже обычного из-за слишком теплой осени. Когда грибы начинают расти, поддерживаю температуру в подвале на уровне 18 градусов. Затем снижаю ее до 14 — тогда грибочки получаются сочными.

Одна из привлекательных сторон моего бизнеса в том, что имею возможность приостановить рост грибов, если это необходимо. Например, мне звонят из социальных служб с сообщением, что ребенку выделяется путевка в санаторий. Понятно, Саша едет туда вместе со мной. В таких случаях отключаю в подвале свет и вентиляцию. После чего грибы как бы «засыпают». За неделю до возвращения домой звоню маме с просьбой включить свет и вентиляцию, чтобы «разбудить» грибы. Как раз к нашему с дочкой приезду они «просыпаются» и продолжают прерванный рост.

Кстати, недавно я стала разводить еще и калифорнийских червей, которые в процессе жизнедеятельности создают ценный экологически чистый гумус. Буду реализовывать его фермерам. Кроме того, весной планирую начать выращивать цветы в горшках на продажу под торговой маркой «Сашкин сад».

Хочу обратиться к родителям, у которых, как и у меня, особенные дети. Никто, кроме вас самих, вам не поможет. Если сидеть дома и ждать, единственное, чего можно дождаться, так это мизерной пенсии на ребенка, которую раз в месяц принесет почтальон. Начинайте зарабатывать — шейте одежду, постельное белье, вяжите варежки, носки, шапки, вышивайте… Финансовый успех, возможно, не сразу, но придет. Желающим попробовать себя в выращивании грибов я готова помочь консультациями.

«Дочка четыре года занималась с репетитором, чтобы развить моторику рук и научиться писать»

— Сколько урожаев грибов получаете за сезон?

— Несколько. Начинаю с того, что набиваю соломой пластиковые мешки (можно также использовать жмых от кофе или шелуху от семечек, но у меня лучше всего получается выращивать грибы на соломе). Предварительно я ее запариваю очень горячей — до 90 градусов — водой в ванне. Когда вода с соломой немного остынет, в ней очень приятно полежать — спа-процедура на миллион долларов! Затем мешки с соломой, в которую посеян мицелий, переношу в подвал. Через 21 день проверяю пластиковые мешки — они должны быть влажные и холодные, как нос собаки. Делаю в мешках надрезы и через 14—16 дней получаю урожай. Это очень выгодный бизнес: если, например, вложите в него тысячу долларов, продав урожай, получите вдвое больше.

Солому, на которой росли грибы, продаю фермерам — они мульчируют ею почву. Я человек с экологическим мышлением, поэтому меня тяготит то, что использую одноразовые пластиковые мешки. Решила отказаться от них: вместо кульков сейчас закупаю восьмилитровые ведра, которые можно использовать неограниченное количество раз. Ведра будут стоять в подвале до самого потолка.

Я сразу отказалась от идеи паковать свою продукцию в пластик. Вместо него использую специальную крафтовую бумагу, ведь в ней грибы дышат — лишняя влага выходит наружу. Уверена, людям приятно получить свой заказ в экологичной упаковке. Мои постоянные покупатели не только из Бахмута, но еще из Луцка, Ривного, Ивано-Франковской области.

Признаться, когда я только открыла собственное дело, мне было очень стыдно развешивать на многоэтажках объявления о продаже грибов, отвечать на звонки покупателей. Со временем это прошло — я ведь честно зарабатываю.

Саша обожает верховую езду

— Саша помогает вам в работе?

— Когда грибы вырастают и я заношу их в квартиру, к делу подключается дочка. При этом она еще и в математике упражняется — считает, сколько стоит пакет грибов того или иного веса. Помогать мне Сашенька стала два года назад — своими ручками, которые поначалу не всегда ее слушались, наклеивала этикетки. Затем научилась заворачивать грибы в крафтовую бумагу и взвешивать их. Дочка и по дому мне помогает — моет полы. Сама себя обслуживает.

— Она учится на дому?

— Нет, в обычной школе. Изначально в гороно предложили, чтобы преподаватели ходили к нам давать уроки, но дочка наотрез отказалась, заявила, что хочет учиться в школе. Однажды к ним приезжали гости и задавали ребятам вопрос о счастье. Сашенька ответила, что счастлива потому, что у нее есть мама и школа. Рассказывая мне об этом, учительница так расчувствовалась, что заплакала.

Для дочки очень важно быть в коллективе, тем более что сверстники любят ее, ведь она ласковая, общительная. Я привожу Сашу в школу и передаю учительнице (кстати, в этом году перед выборами там построили пандус, о котором мы просили семь лет). Дети Сашу переобувают, помогают ей снять верхнюю одежду. А на переменках гоняют с ней по коридорам наперегонки: она носится на коляске или на своем велосипеде.

— Саша может писать?

— Да, она единственный в Бахмуте больной ДЦП ребенок с поражением рук и ног, который умеет писать. Чтобы дочка развила руки, я еще до школы четыре года водила ее на занятия к репетитору. Пишет Саша прописными буквами. Она и рисовать умеет.

Саша уже освоила ролики

— Подняться на Говерлу было Сашиной мечтой?

— Угадали. Когда в 2019 году мы были в летнем лагере для детей с инвалидностью, на мою страничку в «Фейсбуке» пришло письмо: «Привет, как дела? У тебя есть мечта?» Писала волонтер из Тернополя Лилия Проць. Она подумала, что обращается к Саше. Я это поняла и ответила: «У Саши есть мечта побывать на Говерле». Оказалось, Лилия к тому времени организовала подъем на высочайшую гору Украины одного мальчика с ДЦП — его зовут Сережа. И решила помочь в этом моей дочке. Мы, конечно, с радостью согласились на эту авантюру.

Прежде чем идти на вершину, я немного сбросила вес, потому что с моими 100 килограммами совершить восхождение было бы тяжело. На Говерлу мы пошли в июле 2019 года, за два дня до Сашиного 13-летия. Волонтеры несли ее по очереди в ранце. Сашку приходилось кутать в теплые вещи, ведь чем выше мы поднимались, тем ниже становилась температура воздуха — такова особенность гор, о которой я узнала только перед восхождением.

Подъем на Говерлу. Саша на плечах у волонтера

На вершине Говерлы

Признаться, последний участок перед вершиной я преодолела чуть ли не на четвереньках. С меня семь потов сошло, а на вершине я замерзла — там было лишь восемь градусов тепла.

Саша была в неописуемом восторге от этого путешествия. Оно стало этапным событием в ее жизни — нечто вроде посвящения в подростки. И знаете, что она мне сказала, когда мы спустились вниз? «Мама, мы еще на воздушном шарике не летали». На май у нас с ней запланирован полет в корзине монгольфьера над замком в Каменец-Подольском. Что же касается Говерлы, то уверена, что недалеко то время, когда Саша своими ножками поднимется на ее вершину. Я, конечно, пойду с ней.

Фото из семейного альбома Альбины Гребенюк

151

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter