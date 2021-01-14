40-летняя дочь Ющенко похвасталась фигурой

Во время локдауна, когда все спортзалы закрыты, дочка бывшего президента Украины Виктора Ющенко Виталина активно тренируется дома.

«Lockdown так lockdown», — пишет Виталина Ющенко в Instagram и выкладывает несколько фотографий, демонстрируя стройную фигурку.

На одной из них бизнес-леди позирует на беговой дорожке, а на второй — стоя на цыпочках перед зеркалом. У ее ног, похоже, лежит довольно-таки тяжелая гантель.

Недавно Виталина Ющенко выкладывала в сеть фотографии сына Виктора, которому исполнилось 16 лет. На одной из них бывший президент Виктор Ющенко и его внук меряются ростом, стоя друг к другу спиной — Виктор-младший уже догнал своего высокого дедушку, рост которого 1 метр 83 сантиметра.

Фото Виталины Ющенко из социальных сетей.

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