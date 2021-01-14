28.00 / 28.24 33.87 / 34.29
Киев: -4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

День ангела Юлии 2021: красивые открытки и поздравления

21:08 14 января 2021
День ангела Юлии&nbsp;— открытка

После именин Василия, которые отмечают 14 января, День ангела отмечают Юлии, Юленьки, Юляши. Предлагаем красиво поздравить с праздником обладательниц этого древнего имени.

Поздравляем с праздником сердечно!
Юлечка, всех благ тебе желаем!
Пусть продлится этот праздник вечно,
Будет ярок он, незабываем,

Будь прекрасной, как сама природа,
Радуй близких и друзей собою,
Расцветай все ярче год от года,
Будь хранима Богом и судьбою!

Поздравляю с именинами Юлия!
Я тебе желаю счастья сильного,
И любви чудесной, и здоровья,
Жить с огромной чистою любовью.
Пусть во всем всегда тебе везет,
И успех тебя не подведет.
Искренне желаю много счастья,
И любви большой и настоящей!

Юлечка — прекрасное создание…
Привлекательна и очень обаятельна!
Юля — это гордость мироздания.
Глаз не отвести — так притягательна!
Это поздравление для нашей Юли,
Ведь настал ее любимый праздник!
Пожелаем счастья, красотуле,
И пускай обходят все ненастья!

Юлия, радуйся — праздник пришёл!
Ангел-Хранитель на землю сошёл,
Чтобы сегодня быть ближе к тебе,
И подарить море света душе.
Счастье, здоровье, достаток, тепло,
Всё это, знаю, тебе суждено.
Верь и надейся, душою люби,
Долго и очень достойно живи!

Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Юлія, ви наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажать сьогодні
В цей святковий для Вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок — ось для Вас!

Накануне, 14 января в Украине отмечали Старый Новый год. В этот день принято накрывать щедрый стол с варениками и кутьей.

Открытки от bonnycards.ru

87

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Анатолий Евдокименко

Подавшийся в фотомодели внук Софии Ротару «построил» родственников

Тина Кароль

«Но с Даном Баланом…» Написавшей резкость Тине Кароль напомнили одну «победу»

осадчая

«А где варенички?!» Показавшей праздничный стол Кате Осадчей пришлось оправдываться

Олег Винник

И спавшие с плеч бретельки: Винник обнял жену на страстном моменте песни

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер