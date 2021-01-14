День ангела Юлии 2021: красивые открытки и поздравления

После именин Василия, которые отмечают 14 января, День ангела отмечают Юлии, Юленьки, Юляши. Предлагаем красиво поздравить с праздником обладательниц этого древнего имени.

Поздравляем с праздником сердечно!

Юлечка, всех благ тебе желаем!

Пусть продлится этот праздник вечно,

Будет ярок он, незабываем,

Будь прекрасной, как сама природа,

Радуй близких и друзей собою,

Расцветай все ярче год от года,

Будь хранима Богом и судьбою!



Поздравляю с именинами Юлия!

Я тебе желаю счастья сильного,

И любви чудесной, и здоровья,

Жить с огромной чистою любовью.

Пусть во всем всегда тебе везет,

И успех тебя не подведет.

Искренне желаю много счастья,

И любви большой и настоящей!

Юлечка — прекрасное создание…

Привлекательна и очень обаятельна!

Юля — это гордость мироздания.

Глаз не отвести — так притягательна!

Это поздравление для нашей Юли,

Ведь настал ее любимый праздник!

Пожелаем счастья, красотуле,

И пускай обходят все ненастья!

Юлия, радуйся — праздник пришёл!

Ангел-Хранитель на землю сошёл,

Чтобы сегодня быть ближе к тебе,

И подарить море света душе.

Счастье, здоровье, достаток, тепло,

Всё это, знаю, тебе суждено.

Верь и надейся, душою люби,

Долго и очень достойно живи!

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Юлія, ви наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок — ось для Вас!

Накануне, 14 января в Украине отмечали Старый Новый год. В этот день принято накрывать щедрый стол с варениками и кутьей.

Открытки от bonnycards.ru

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