День ангела Юлии 2021: красивые открытки и поздравления
После именин Василия, которые отмечают 14 января, День ангела отмечают Юлии, Юленьки, Юляши. Предлагаем красиво поздравить с праздником обладательниц этого древнего имени.
Поздравляем с праздником сердечно!
Юлечка, всех благ тебе желаем!
Пусть продлится этот праздник вечно,
Будет ярок он, незабываем,
Будь прекрасной, как сама природа,
Радуй близких и друзей собою,
Расцветай все ярче год от года,
Будь хранима Богом и судьбою!
Поздравляю с именинами Юлия!
Я тебе желаю счастья сильного,
И любви чудесной, и здоровья,
Жить с огромной чистою любовью.
Пусть во всем всегда тебе везет,
И успех тебя не подведет.
Искренне желаю много счастья,
И любви большой и настоящей!
Юлечка — прекрасное создание…
Привлекательна и очень обаятельна!
Юля — это гордость мироздания.
Глаз не отвести — так притягательна!
Это поздравление для нашей Юли,
Ведь настал ее любимый праздник!
Пожелаем счастья, красотуле,
И пускай обходят все ненастья!
Юлия, радуйся — праздник пришёл!
Ангел-Хранитель на землю сошёл,
Чтобы сегодня быть ближе к тебе,
И подарить море света душе.
Счастье, здоровье, достаток, тепло,
Всё это, знаю, тебе суждено.
Верь и надейся, душою люби,
Долго и очень достойно живи!
Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Юлія, ви наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажать сьогодні
В цей святковий для Вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок — ось для Вас!
Накануне, 14 января в Украине отмечали Старый Новый год. В этот день принято накрывать щедрый стол с варениками и кутьей.
Открытки от bonnycards.ru87
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