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Общество и люди

"Хорошая примета": невестка Оксаны Марченко показала фото курьеза на собственной свадьбе

21:46 14 января 2021
«Хорошая примета»: невестка Оксаны Марченко показала фото курьеза на собственной свадьбе

Невестка Оксаны Марченко Катерина опубликовала новые фото со своей свадьбы, на которых в кадр попал неловкий момент ее падения. Девушка оступилась и не удержалась на ногах, ведь пол в это время был усыпан блестками.

Тем не менее инцидент вызвал у невесты улыбку, а на втором фото ей помогают подняться сразу двое мужчин.

«Если во время свадьбы невеста упалa — это очень хорошая примета», — шутливо прокомментировала фото счастливая супруга Богдана Марченко.

Напомним, ранее Катерина показала «потоки» слез на свадьбе.

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