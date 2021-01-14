«Хорошая примета»: невестка Оксаны Марченко показала фото курьеза на собственной свадьбе

Невестка Оксаны Марченко Катерина опубликовала новые фото со своей свадьбы, на которых в кадр попал неловкий момент ее падения. Девушка оступилась и не удержалась на ногах, ведь пол в это время был усыпан блестками.

Тем не менее инцидент вызвал у невесты улыбку, а на втором фото ей помогают подняться сразу двое мужчин.

«Если во время свадьбы невеста упалa — это очень хорошая примета», — шутливо прокомментировала фото счастливая супруга Богдана Марченко.

Напомним, ранее Катерина показала «потоки» слез на свадьбе.



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