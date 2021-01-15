Упущенные возможности: как УТОГ и УТОС пренебрегают проблемами людей с инвалидностью

Когда в конце 2020 года стало понятно, что в госбюджете-2021 впервые за многие годы не будет предусмотрено отдельное финансирование общественных организаций людей с инвалидностью, в Украинском обществе глухих (УТОГ) и Украинском обществе слепых (УТОС) это вызвало большое возмущение. Они стали обращаться к руководству страны с требованием сохранить финансирование, апеллируя к тому, что государство бросает людей с инвалидностью на произвол. Вместе с тем они уже несколько лет не прислушиваются к чиновникам Минспоцполитики и депутатам из профильного комитета Рады, которые предлагают им искать новые модели финансирования, позволяющие повысить прозрачность и эффективность работы организаций. А, как показывает практика, именно по этим направления к УТОГ и УТОС больше всего вопросов.

Политический эксперт Владимир Цыбулько утверждает, что за время независимости в Украине образовалось немало общественных организаций, которые помогают людям с проблемами слуха и зрения, но, несмотря на это, государство все равно продолжает оказывать значительную финансовую поддержку исключительно УТОГ и УТОС и Национальной ассамблее людей с инвалидностью.

«Что в итоге? Изменений нет. Сохраняется текущая ситуация, люди с инвалидностью по-прежнему будут зависимы от монопольных общественных организаций. Развитие доступной инфраструктуры и сферы услуг для более чем 9% украинцев тормозится именно из-за таких организаций-монополистов, которые изжили себя, но делают всё чтобы сохранить фактически „рабовладельческий строй“ для инвалидов», — отметил эксперт.

Как оценить эффективность общественных организаций, которые занимаются их интересами?

Если невозможно дать оценку обеспечению особых потребностей людей, можно обратиться к более универсальным вещам. Например, в каких условиях живут и работают лица с инвалидностью «на местах»? Поскольку в случае УТОГ и УТОС именно эти организации и их предприятия в основном обеспечивают людей с проблемами слуха и зрения жильем и работой. И если посмотреть на условия жизни и труда членов УТОГ и УТОС, можно сделать, по крайней мере, общие выводы.

Только за последний месяц в региональных СМИ было несколько сообщений, которые непосредственно касаются характерных проблем, с которыми ежедневно сталкиваются жители общежитий и работники предприятий этих организаций. А если проанализировать длительный период, можно сделать выводы о том, что эти проблемы системные и сталкиваются с ними люди с нарушениями зрения и слуха по всей Украине.

Перед самым Новым годом запорожское издание Forpost сообщило, что в редакцию обратилась жительница общежития по улице Космической в ​​Запорожье, которое находится на балансе предприятия УТОГ «НЕОН» и в котором живут люди с проблемами слуха.

«Здание 13 лет разрушается на глазах у жильцов, которые вынуждены находиться там под постоянным страхом за свою жизнь», — пишет издание.

Капитального ремонта в этом общежитии не было с 2007 года, а судя по состоянию помещений, кажется, вообще не было никаких ремонтов: на потолке и стенах сформировались огромные трещины, которые свидетельствуют, что угроза разрушения дома вполне реальна.

«Виктория (жительница общежития. — Авт.) рассказала, что ночью невозможно заснуть, ведь то, как разрушается их дом, люди слышат в буквальном смысле слова. В здании живут люди разного возраста, среди которых и дети. Жильцы жалуются, что, кроме неудобства, им просто жутко жить в общежитии. Администрация же почему-то не спешит привлекать внимание к беде», — отметил Forpost.

В социальных сетях на аналогичные проблемы жалуются и жильцы общежитий УТОГ из Ужгорода, Херсона и других регионов Украины.

Напомним, в 2017 году в СМИ получила огласку ситуация на херсонской швейной фабрике УТОГ.

Сначала ее сотрудники подняли перед руководством УТОГ вопрос о недостаточном уровне оплаты, а когда к ним не прислушались, обратились к руководству региона. Несколько месяцев историю пытались «замять», однако сотрудники фабрики вышли на протесты и объявили забастовку. Причем это сопровождалось давлением со стороны представителей общественной организации и угрозами выселить сотрудников из общежития. В итоге директора фабрики Аллу Капустникову освободили от занимаемой должности.

В конце 2020 года в самом же УТОГе решили вспомнить и ту давнюю историю, и начали выясняться странные вещи: Алла Капустникова снова возглавляет предприятие, а его сотрудники теперь «каются» и называют «ошибкой» свой протест против нее, потому что все последующие руководители, якобы были еще хуже.

В сюжете УТОГа говорится, что она, вернувшись, якобы смогла восстановить полноценную работу предприятия, обеспечить заказы, и теперь у них «все хорошо» и они ни за что не согласятся, чтобы предприятие возглавлял другой человек.

И здесь сразу возникает множество вопросов: как так получилось, что во всей многотысячной структуре УТОГ, в которой далеко не одно швейное предприятие, не нашлось человека, который бы смог эффективно наладить работу фабрики? Почему руководителя, который имел конфликт с сотрудниками, вернули на ту же должность? Какие были результаты аудита предыдущей работы этого человека, который обещали провести руководители УТОГ?

Так, согласно данным на сайте Opendatabot, Алла Капустникова «отсутствовала» на предприятии всего год. В июле 2018-го предприятие возглавил другой человек, однако в июле 2019 года Капустникова вернулась на должность.

В декабре 2020 года СМИ стало известно, что на самом предприятии все далеко не так «хорошо», как об этом рассказывают в УТОГе.

Как сообщило «Суспільне», херсонка Ирина Колесниченко через Центр занятости устроилась на работу на эту фабрику, но уже через несколько дней ушла, потому что условия труда на предприятии нарушают права человека.

«Отопления в цехе нет. Его пытаются отапливать „дуйками“, но это помогает лишь частично, поэтому люди вынуждены работать в верхней одежде», — рассказала Колесниченко.

Как утверждают представители предприятия, батареи и система вентиляции были срезаны при «предыдущем руководстве». Хотя не уточняют, при котором именно «прежнем руководстве», учитывая, что оно может и не отличаться от нынешнего.

В материале «Суспільного» говорится, что в Центре занятости заработная плата на этой фабрике была заявлена ​​в размере 5000 гривен. Но уже на месте Ирина Колесниченко выяснила, что норму, которую поставили — стачать 300 капюшонов с резинкой, — за смену сделать практически невозможно. К тому же реальная зарплата существенно отличалась от заявленной в Центре занятости.

«Они понимают, что это невозможно. Эти люди работают за копейки. Если все же шить 300 капюшонов за день, у меня еще «процесс» дорогой, а у людей дешевле «процесс», то моя зарплата в месяц будет 2700 грн. О других работниках они говорят: «Ну да, этим людям некуда деться. Они получают пенсию, а это у них якобы подработка. Они сами решили, что им не нужно», — рассказала Ирина Колесниченко.

Представители предприятия говорят, что у сотрудников такой заработок, потому что заказчик предлагает низкие цены на готовую продукцию.

«У многих работников зарплата меньше минимальной — 2—4 тыс. гривен, если шить сверхурочно, можно заработать 5—6 тысяч. Но с этим могут справиться далеко не все», — сказала Колесниченко.

Третья история также касается швейного производства, но уже в другом регионе. В конце декабря «Суспільне» сообщило о проблемах с реализацией продукции, которые пытается решить Винницкий учебно-производственный цех УТОС. Глава предприятия Константин Илиницкий отметил, что от объема продаж зависят зарплата и модернизация оборудования предприятия.

Как отмечается в публикации «Суспільного», чтобы повысить сбыт продукции, предприятие обратилось к городским властям с просьбой создать магазины или точки продажи фирменной продукции УТОГ и УТОС, так как у самого предприятия денег на аренду нету.

«Создание такой палатки на рынке или магазине в центре города не такие большие средства», — говорится в соответствующей петиции на сайте Винницкого горсовета. Хотя сам Илиницкий рассказывает, что, по оценкам специалистов, открытие точки продаж на каждом коммунальном рынке города специалисты оценивают в 400—500 тыс. гривен.

Стоит отметить, что петиция набрала лишь 66 из необходимых 350 подписей, а срок их сбора уже завершился.

Эта ситуация вызывает ряд вопросов к региональному руководству общественной организации и предприятию. Почему, когда в августе начиналась работа швейного цеха, заранее не был продуман вопрос реализации продукции? А также почему не удалось мобилизовать, по крайней мере, членов ОО, чтобы собрать необходимые подписи и иметь более веские основания для диалога с местной властью по этому вопросу?

На самом деле эта ситуация, как и предыдущие, с разных сторон иллюстрируют то, что эффективность деятельности региональных организаций УТОГ и УТОС еще довольно низкая. И пока центральные аппараты этих организаций пытаются делать вид, что все хорошо, факты свидетельствуют о том, что они часто не в состоянии наладить системную и успешную работу на местах и поэтому вынуждены постоянно рассчитывать на поддержку государственной и муниципальной власти. И в определенной степени это может объяснить их боязнь перехода на конкурсную модель распределения государственной финансовой поддержки.



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