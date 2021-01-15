Пенсионерка 20 лет жила с трупом сына, а умершего мужа просто выбросила на помойку

В Москве пенсионерка вынесла на помойку тело сожителя, плотно зашитое в штору, и перевязанное лентой. Предположительно, он скончался от рака, а женщина вынесла тело, поскольку не нашла средств на похороны. Об этом сообщает 360.tv.

«Она полиции так и сказала, что у нее не было денег его похоронить и она не знала, что еще с этим делать», — объяснила журналистам соседка Наталья.

Однако самая страшная находка следователей ждала, когда кто-то из соседей посоветовал оперативникам спросить женщину о сыне. Мальчик жил с мамой и в какой-то момент просто пропал.

В ходе досмотра оказалось, что квартира на самом деле не однокомнатная, а двухкомнатная — одна из дверей была «намертво» загорожена шкафом. Когда мебель отодвинули и вошли, в «тайной» комнате нашелся скелет мальчика. Он умер еще в 2000 году 12-летним.

Ребенок, по словам соседей, был болен с рождения, и чтобы помочь ему, мать и сошлась с Александром, практиковавшим как экстрасенс. В квартире начали проводить обряды, изгонять злых духов и болезнь из ребенка.

«А потом остался только Александр: ни ребенка, ни странных людей больше не стало слышно», — рассказала соседка.

В полиции Москвы данные о случившемся пока не комментировали.

Напомним, В субботу, 18 июля, в Харькове также обнаружили тело мужчины, которое было завернуто в ковер и полиэтиленовый пакет. Однако впоследствии оказалось, что об убийстве речь не идет — хозяин покинул свою квартиру, а когда вернулся, то нашел знакомого без признаков жизни. Испугавшись обвинения в убийстве, он завернул тело друга в ковер и вынес к близлежащим гаражам.

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