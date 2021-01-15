День ангела Ирины 2021: лучшие открытки и поздравления
Обладательницы имени Ирина, что значит «мир», «спокойствие» отмечают именины несколько раз в году. 16 января не забудьте поздравить знакомых Иришек с Днем ангела.
«ФАКТЫ» подобрали лучшие открытки и поздравления в стихах.
Без стука и без лишних слов
Пусть в твою жизнь войдет любовь,
И счастье лёгкою походкой
Пусть в твою дверь заскочит ловко!
Всё в твою честь сейчас, Ирина,
Не унывай, будь духом сильной,
И ангел пусть тебя хранит
От злых людей и от обид!
Именины, Ирина, у вас!
Поздравляю вас с этим сейчас!
Мир, покой в этот мир вы несете,
И любовь к себе громко зовете!
Так пускай же на этой Земле,
Принесет вас надежда к мечте!
Пусть вас вера от бед охраняет,
Ей удача пускай помогает!
В каждой Ире — мир и честь,
В каждой Ире — что-то есть.
Каждой Ире — по квартире,
А иначе трудно Ире.
В каждой Ире — тишина,
Ира — верная жена,
Так по мужу — каждой Ире,
Чтоб уютно стало в мире!
Назвали Ириной тебя не напрасно,
Ведь имя Ирина чудесно, прекрасно!
Богиня покоя, стабильности, мира —
Все эти слова о тебе, наша Ира!
Иришка, тебя от души поздравляем
Удачи, здоровья и счастья желаем.
Желаем бескрайней, безбрежной любви.
Исполнятся пусть все надежды твои!
Ира, в этот день прекрасный твой
Искренне тебя я поздравляю.
Для любви сердечко ты открой,
Быть любимой и любить желаю.
Будь счастливой всем врагам назло,
Трудностям отважно улыбайся.
Я желаю, чтоб тебе везло,
Первой быть во всем всегда старайся!
Напомним, 15 января отмечали День ангела Юлии.
Открытки от bonnycards.ru95
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