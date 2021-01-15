День ангела Ирины 2021: лучшие открытки и поздравления

Обладательницы имени Ирина, что значит «мир», «спокойствие» отмечают именины несколько раз в году. 16 января не забудьте поздравить знакомых Иришек с Днем ангела.

«ФАКТЫ» подобрали лучшие открытки и поздравления в стихах.

Без стука и без лишних слов

Пусть в твою жизнь войдет любовь,

И счастье лёгкою походкой

Пусть в твою дверь заскочит ловко!

Всё в твою честь сейчас, Ирина,

Не унывай, будь духом сильной,

И ангел пусть тебя хранит

От злых людей и от обид!

Именины, Ирина, у вас!

Поздравляю вас с этим сейчас!

Мир, покой в этот мир вы несете,

И любовь к себе громко зовете!

Так пускай же на этой Земле,

Принесет вас надежда к мечте!

Пусть вас вера от бед охраняет,

Ей удача пускай помогает!

В каждой Ире — мир и честь,

В каждой Ире — что-то есть.

Каждой Ире — по квартире,

А иначе трудно Ире.

В каждой Ире — тишина,

Ира — верная жена,

Так по мужу — каждой Ире,

Чтоб уютно стало в мире!

Назвали Ириной тебя не напрасно,

Ведь имя Ирина чудесно, прекрасно!

Богиня покоя, стабильности, мира —

Все эти слова о тебе, наша Ира!

Иришка, тебя от души поздравляем

Удачи, здоровья и счастья желаем.

Желаем бескрайней, безбрежной любви.

Исполнятся пусть все надежды твои!

Ира, в этот день прекрасный твой

Искренне тебя я поздравляю.

Для любви сердечко ты открой,

Быть любимой и любить желаю.

Будь счастливой всем врагам назло,

Трудностям отважно улыбайся.

Я желаю, чтоб тебе везло,

Первой быть во всем всегда старайся!

Напомним, 15 января отмечали День ангела Юлии.

Открытки от bonnycards.ru

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