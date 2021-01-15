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Общество и люди

Крещение Господне 2021: красивые поздравления и открытки

21:08 18 января 2021
Крещение Господне&nbsp;— открытка

Новогодние праздники завершает Крещение Господне, которое христиане восточного обряда отмечают 19 января. В этот день согласно библейским рассказам Христос был крещен в реке Иордан. В праздник принято прощать проступки и желать ближним всего наилучшего.

Предлагаем душевно поздравить близких с Крещением.

На Крещение Господне
Пусть мечты сбываются,
Каплями святой воды
Все грехи смываются.

В Крещение Господне, святою водицей,
Я всем вам родные желаю умыться.
Уйдут все болезни, станет чистой душа,
На чудо способна святая вода.
Я в праздник святой вам желаю добра,
Света, уюта, простого тепла.
Счастья, здоровья и много любви.
Пусть мир в ваших душах Господь сохранит.

С Крещением Господним всю Вашу семью,
Никогда пусть не коснется Вас ненастье,
Пускай печали, беды, горечи уйдут,
Душа наполнится огромным, светлым счастьем.

Праздник Крещения, древний обряд…
Каждый поздравить с событием рад.
Крепким бывает в Крещенье мороз,
Пусть не даст повода вешать он нос.
Пусть омывает тело вода,
Пусть все болезни уйдут навсегда,
Светлыми станут мысли, душа,
Жизнь тоже станет твоя хороша!

В день Господнего Крещенья отступает прочь беда,
Открывает тайн значенье нам священная вода.
Защити крещенской влагой от напастей дух и плоть
И сойдёт большое благо, и пошлёт добро Господь.

В светлый день Господнего Крещенья
Вам желаю всех земных щедрот.
Пусть души и тела очищенье
В этот день к Вам с неба снизойдет.
Благ земных и Божьей благодати
Пожелать я Вам хочу сейчас.
Пусть все будет вовремя и кстати,
Пусть Господь оберегает Вас.
Пусть все в жизни Вам легко дается,
И пускай крещенская вода,
Что сегодня отовсюду льется,
Смоет все плохое навсегда!

Больше поздравлений с праздником в стихах, красивые открытки — читайте здесь.

Открытки от bonnycards.ru

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