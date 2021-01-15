Крещение Господне 2021: красивые поздравления и открытки

Новогодние праздники завершает Крещение Господне, которое христиане восточного обряда отмечают 19 января. В этот день согласно библейским рассказам Христос был крещен в реке Иордан. В праздник принято прощать проступки и желать ближним всего наилучшего.

Предлагаем душевно поздравить близких с Крещением.

На Крещение Господне

Пусть мечты сбываются,

Каплями святой воды

Все грехи смываются.

В Крещение Господне, святою водицей,

Я всем вам родные желаю умыться.

Уйдут все болезни, станет чистой душа,

На чудо способна святая вода.

Я в праздник святой вам желаю добра,

Света, уюта, простого тепла.

Счастья, здоровья и много любви.

Пусть мир в ваших душах Господь сохранит.

С Крещением Господним всю Вашу семью,

Никогда пусть не коснется Вас ненастье,

Пускай печали, беды, горечи уйдут,

Душа наполнится огромным, светлым счастьем.

Праздник Крещения, древний обряд…

Каждый поздравить с событием рад.

Крепким бывает в Крещенье мороз,

Пусть не даст повода вешать он нос.

Пусть омывает тело вода,

Пусть все болезни уйдут навсегда,

Светлыми станут мысли, душа,

Жизнь тоже станет твоя хороша!

В день Господнего Крещенья отступает прочь беда,

Открывает тайн значенье нам священная вода.

Защити крещенской влагой от напастей дух и плоть

И сойдёт большое благо, и пошлёт добро Господь.

В светлый день Господнего Крещенья

Вам желаю всех земных щедрот.

Пусть души и тела очищенье

В этот день к Вам с неба снизойдет.

Благ земных и Божьей благодати

Пожелать я Вам хочу сейчас.

Пусть все будет вовремя и кстати,

Пусть Господь оберегает Вас.

Пусть все в жизни Вам легко дается,

И пускай крещенская вода,

Что сегодня отовсюду льется,

Смоет все плохое навсегда!

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Открытки от bonnycards.ru

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