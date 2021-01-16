"Взорвался внутри": в России мужчину изнасиловали в тюрьме кипятильником

В России в Иркутской области следователи возбудили дело об изнасиловании заключенного СИЗО-1 в региональном центре Кежика Ондара. Об этом сообщил правозащитник, основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин, пишет Сноб.

«Мы подозреваем, что Кежика Ондара пытали в интересах и по заказу следователей третьего отдела СУ СК (Следственного управление Следственного комитета. — Авт.) по Иркутской области, которые и расследуют уголовное дело о бунте в ИК-15», — заявил правозащитник.

По словам Осечкина, Gulagu.net направит заявление генпрокурору Игорю Краснову с требованием передать дело в главное управление Следственного комитета.

О пытках сообщила сестра пострадавшего Азияна Ондар. Она рассказала, что ее брата долгое время жестоко избивали и пытали сокамерники в «пресс-хате» (неофициальное название для мест, где пытают заключенных. — Авт.) СИЗО-1. Она также уточнила, что от Кежика хотели получить признания в участии в апрельском бунте в колонии номер 15 под Иркутском. По ее словам, в первые сутки ему сломали ногу, на вторые — «засунули в задний проход кипятильник, включили его».

«Кипятильник, как я поняла, взорвался прямо внутри брата. Ужасные травмы, потребовалось две сложные операции, но он все равно будет инвалидом», — рассказывает Азияна Ондар.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Москве вынесли приговор полицейским, которые в свободное от работы время за плату избивали людей или поджигали их автомобили. Задержали их после того, как они брызнули юристу в лицо из газового баллончика, избили его, а затем изнасиловали черенком от лопаты.

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