"Киборги выстояли, не выдержал бетон": страна отмечает Всеукраинский день памяти защитников Донецкого аэропорта

Ежегодно 16 января в нашей стране отмечают День памяти защитников Донецкого аэропорта. Слова «Киборги выстояли, не выдержал бетон» украинцы помнят с начала 2015 года.

За стойкость, бесстрашие и непобедимость украинских защитников аэропорта назвали «киборгами», а ДАП стал символом мужества, стойкости и оплотом украинского духа.

Памятную дату установили по инициативе украинских воинов, защищавших этот стратегический объект.

Оборона Донецкого аэропорта продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года. 242 дня украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли нашествию российско-оккупационных войск и боевикам, упорно отстаивая маленький клочок родной земли.

Бои за ДАП начались 26 мая 2014 года, когда российские террористы и чеченские боевики захватили здание аэропорта тогда еще мирного Донецка. В этот же день украинские военные нанесли удар по позициям российских наемников и установили контроль над аэродромом. После оккупации Донецка наши защитники постоянно пресекали бесконечные попытки врага отобрать контроль над аэропортом и держали оборону.

В январе 2015 на территории ДАПа начались самые кровавые и ожесточенные бои. 13 января в результате постоянных массированных обстрелов со стороны боевиков рухнула диспетчерская башня. Далее бои шли за этажи нового терминала. 18−20 января украинские воины удерживали первый этаж, а подвал и верхние этажи контролировались противником.

Воспользовавшись перемирием для эвакуации своих убитых и раненых, российские наемники заминировали перекрытия здания терминала и взорвали их.

22 января оставшиеся в живых обессиленные, но несломленные «киборги» покинули терминал.

Подробно о боях за ДАП в материале «ФАКТОВ».

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