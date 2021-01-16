28.06 / 28.30 33.78 / 34.24
Киев: -15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

"Киборги выстояли, не выдержал бетон": страна отмечает Всеукраинский день памяти защитников Донецкого аэропорта

14:40 16 января 2021
бои за ДАП

Ежегодно 16 января в нашей стране отмечают День памяти защитников Донецкого аэропорта. Слова «Киборги выстояли, не выдержал бетон» украинцы помнят с начала 2015 года.

За стойкость, бесстрашие и непобедимость украинских защитников аэропорта назвали «киборгами», а ДАП стал символом мужества, стойкости и оплотом украинского духа.

Памятную дату установили по инициативе украинских воинов, защищавших этот стратегический объект.

Оборона Донецкого аэропорта продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года. 242 дня украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли нашествию российско-оккупационных войск и боевикам, упорно отстаивая маленький клочок родной земли.

Бои за ДАП начались 26 мая 2014 года, когда российские террористы и чеченские боевики захватили здание аэропорта тогда еще мирного Донецка. В этот же день украинские военные нанесли удар по позициям российских наемников и установили контроль над аэродромом. После оккупации Донецка наши защитники постоянно пресекали бесконечные попытки врага отобрать контроль над аэропортом и держали оборону.

В январе 2015 на территории ДАПа начались самые кровавые и ожесточенные бои. 13 января в результате постоянных массированных обстрелов со стороны боевиков рухнула диспетчерская башня. Далее бои шли за этажи нового терминала. 18−20 января украинские воины удерживали первый этаж, а подвал и верхние этажи контролировались противником.

Воспользовавшись перемирием для эвакуации своих убитых и раненых, российские наемники заминировали перекрытия здания терминала и взорвали их.

22 января оставшиеся в живых обессиленные, но несломленные «киборги» покинули терминал.

Подробно о боях за ДАП в материале «ФАКТОВ».

84

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Пугачева и Галкин с детьми

Скоро Лиза будет выглядеть старше: Пугачева удивила своим фото в 35 лет

Максим Галкин с дочкой Лизой

"Любимая мамочка": Максим Галкин показал свою маму, на которую похожа ее внучка Лиза

«Боже, яка красіва»: Никитюк и Каминская позавидовали Поляковой

"Боже, яка красіва": Никитюк и Каминская позавидовали Поляковой

Меган Маркл и принц Гарри

Принц Гарри пожаловался журналисту на родственников – во дворце выразили недоумение

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер