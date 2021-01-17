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Общество и люди

"Смешная" смерть: 16-летний подросток умер, надышавшись веселящим газом

11:53 17 января 2021
Отравление

В Москве 16-летний подросток скончался после отравления веселящим газом, пишут Вести.ру.

Инцидент произошёл два дня назад на севере российской столицы. В скорую поступило сообщение о том, что подросток надышался веселящим газом и перестал подавать признаки жизни. Приехавшие на место полицейские нашли в телефоне погибшего переписку с поставщиком газа, написали ему от имени парня и договорились о встрече. Когда курьер прибыл, его задержали. Им оказался 41-летний мужчина.

В машине у задержанного нашли целых 12 баллонов с закисью азота и пять пачек воздушных шаров. Как выяснилось позже, мужчина работает в автосервисе, владельца которого также уже нашли.

Оказалось, что баллоны с газом на адрес, где умер подросток, заказывали не в первый раз. В прошлом году доставка туда осуществлялась как минимум два раза. Причём на вопрос, для каких нужд, на другом конце провода отвечали: «Для технических». В то же время, когда в автосервис поступали заказы дословно «на веселящий газ», менеджер отвечала отказом. Для чего в машине курьера находились воздушные шары, пока не известно.

Как писали «ФАКТЫ», подростковые забавы нередко заканчиваются трагически. Так, летом прошлого года в Кривом Роге погиб юноша-старшеклассник, прыгнув в воду с 15-метровой высоты. Месяцем позже на Днепропетровщине 15-летний подросток случайно застрелил ровесника, хвастаясь дядиным ружьем.

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