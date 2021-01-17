Благослови, собака! Возле одного из храмов Индии появился необычный пес

В одном из храмов в Индии в штате Махараштра завелась необычная собака: она обычно сидит у главного входа и дает лапу прихожанам, выходящим из храма. Голов некоторых из них пес касается и как бы «благословляет», пишет IndianExpress.

После того, как местный житель заметил странное поведение животного и опубликовал с ним несколько забавных видео, собака сразу стала звездой интернета.

По словам местных жителей, собака бездомная. Недавно за ней начали присматривать служители храма, поэтому она почти поселилась в этом месте.

Отмечается, что любимое занятие пса — общаться с прихожанами на ступеньках. Они нередко угощают его чем-нибудь вкусным и чешут животного за ухом.

Как писали «ФАКТЫ», в Индии жители часто приписывают животным сакральные свойства. Так, ранее несмотря на строгий карантин, введенный властями Индии, две сотни жителей города Мадурай в штате Тамил-Наду решились на то, чтобы нарушить его. Поводом для этого стало желание попрощаться с умершим накануне сакральным быком.

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