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Общество и люди

«Почему им больше не смешно?» Стерненко пригрозил одесскому ресторану за коверкание украинского языка

11:10 18 января 2021
Сергей Стерненко

Администрация одесского ресторана, после вступления в силу норм закона об обслуживании клиентов на государственном языке, публиковавшая сообщения на исковерканном украинском, решила обратиться в СБУ из-за «угроз националистов».

Об этой ситуации в сети рассказал одесский активист Сетрей Стерненко, опубликовавший в Twitter несколько соответствующих скринов, прокомментировав их так: «Интересно, почему им больше не смешно». А также обратил внимание на материал по поводу «мовного патруля в форме Вермахта» одесского журналиста.

Напомним, что с 16 января, в Украине вступила в силу статья 30 Закона о языке, согласно которой все поставщики услуг независимо от формы собственности должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.

Нарушителям норм закона грозит штраф, если потребитель напишет жалобу. В частности, на имя языкового омбудсмена или же его представителя.

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