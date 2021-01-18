Убийство собак — не криминал: суд оправдал самого известного догхантера Украины

Самого известного догхантера Украины Алексея Святогора, обвиняемого в распространении материалов, пропагандирующих культ насилия и жестокости относительно бездомных животных, оправдали.

Решение вынес Шевченковский суд Киева, сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Суд не увидел в действиях мужчины признаков преступления. В частности, в приговоре говорится, что Святогор не совершал действий, которые свидетельствовали бы об изготовлении или распространении аудио или видеопродукции, пропагандирующих культ насилия и жестокости.

«Выводы суда могут основываться только на достоверных доказательствах и не могут быть сделаны на основе предположений. Основываясь на предоставленных суду доказательствах и показаниях обеих сторон, суд пришел к выводу, что вина Святогора не доказана в правонарушениях, которые предусматривают ч.2 и ч.3 ст. 300 Уголовного кодекса», — приводит ресурс выдержку из приговора, который зачитала судья.

Прокуратура не согласна с таким решением.

«Считаем, что доказательств достаточно. После изучения оснований принятия такого решения государственным обвинителем будет решен вопрос о его обжаловании», — цитируют слова спикера прокуратуры Киева Надежды Максимец «Українські Новини».

Отметим, прокуратура просила суд приговорить Святогора к 4 годам лишения свободы и штрафу в 4 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Сам обвиняемый подтверждает, что животных уничтожал, но в строгом соответствии с Законом «Об охотхозяйстве и охоте». Что касается видео с призывами к уничтожению бродячих собак, то Святогор утверждает, что цитировал литературные произведения.

Напомним, дело Святогора было передано в суд еще в 2018 году. Рассмотрение иска зоозащитников началось в феврале 2019-го. В 2019 году догхантера избили после заседания суда.

Фото facebook.com/olexiy.svyatogor

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