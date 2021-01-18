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Общество и люди

"Счастливчик": врачи рассказали, что спасло обмороженного туриста, найденного в Карпатах

22:11 18 января 2021
спасение туриста

Львовянина, которого двое суток искали в Карпатах на Раховщине, прооперировали в Львовском ожоговом центре. Об этом сообщает «Суспільне».

Турист обморозил пальцы на ногах и руках.

Сейчас состояние мужчины удовлетворительное. Но сколько львовянину придется находиться в больнице врачи не берутся прогнозировать, ведь у него обморожение 1,2,3 и 4 степеней.

«Его можно считать счастливчиком по одной простой причине, что он сейчас жив и его нашли». — отметил гендиректор 8-й городской больницы Василий Трунквальтер.

По словам медика, туристу повезло, что у него была хорошая зимняя одежда и соответствующая подготовка. Мужчина бывал в Карпатах не раз.

Напомним, львовянин заблудился в Карпатах 14 января во время прохождения маршрута в районе горы Поп Иван Черногорский. Вечером 15 января его нашли туристы-волонтеры в районе долины Струнга в Раховском районе. Мужчину отправили в больницу Рахова, а затем перевезли во Львов.

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