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Общество и люди

«Полные дебилы»: Алена Мозговая обругала искупавших дитя в проруби священников

10:28 19 января 2021
Прорубь

Продюсер Алена Мозговая обругала священнослужителей, окунувших маленького ребенка в прорубь — соответствующее фото она выложила на своей страничке в социальных сетях.

«Бедный ребенок в руках полных дебилов», — пишет Мозговая в Facebook.

Следует отметить, что не известно, когда и где было сделано это фото. На людях, стоящих возле священников, да и на них самих нет индивидуальных средств защиты.

Интернет-пользователи, оставившие комментарии под постом Алены Мозговой, обрушились с критикой не только на проводящих обряд священников, но и родителей ребенка.

Напомним, что в Днепре на Крещение местные власти отказались от организации мест массового купания, а также отменили общегородские мероприятия.

Эксклюзивный материал о большом празднике и том, чего нельзя делать на Крещение и как его отметить, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Иллюстративное фото с Pixabay.

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