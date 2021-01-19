«Полные дебилы»: Алена Мозговая обругала искупавших дитя в проруби священников
Продюсер Алена Мозговая обругала священнослужителей, окунувших маленького ребенка в прорубь — соответствующее фото она выложила на своей страничке в социальных сетях.
«Бедный ребенок в руках полных дебилов», — пишет Мозговая в Facebook.
Следует отметить, что не известно, когда и где было сделано это фото. На людях, стоящих возле священников, да и на них самих нет индивидуальных средств защиты.
Интернет-пользователи, оставившие комментарии под постом Алены Мозговой, обрушились с критикой не только на проводящих обряд священников, но и родителей ребенка.
Напомним, что в Днепре на Крещение местные власти отказались от организации мест массового купания, а также отменили общегородские мероприятия.
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Иллюстративное фото с Pixabay.608
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