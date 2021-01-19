Киевляне «похвастались» платежками с баснословным счетом за тепло

Несмотря на то, что власти предупреждали украинцев о повышении тарифов на тепло, многие киевляне, получившие платежки, не ожидали увидеть такие громадные цифры.

Одну из таких платежек-«рекордсменов» опубликовал в Telegram-канале журналист Андрей Павловский.

В странной платежке киевлянке Ольге «Киевтеплоэнерго» насчитало за 85 квадратных метров в новострое более 22 тысяч гривен.

Девушка в комментарии заявила, что будет выяснять, «кто так сильно перепил на праздниках, что прислал ей эти цифры».

Журналист также показал декабрьскую квитанцию за отопление от «Киевтеплоэнерго» с суммой более 12 тысяч гривен за квартиру в 99 квадратных метров.

Напомним, с 1 января в Украине значительно выросли тарифы на энергоносители. После массовых протестов населения власти пообещали, в частности, снизить тарифы на газ на 30 процентов до окончания локдауна.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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