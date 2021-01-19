День объятий 2021: душевные открытки и поздравления

21 января отмечают один из самых душевных праздников — Международный день объятий. В этот день принято обнимать друг друга, дарить хорошее настроение и позитивную энергию близким и незнакомцам.

А тех, кто находится далеко от вас, можно поздравить душевными открытками, которые подобрали «ФАКТЫ».

Пусть объятия простые

Дарят веру в доброту,

Настроенья озорные

И реальную мечту!

В день объятий я желаю

Всех, кто дорог вам обнять

И от добрых чувств сияя,

Их с теплом, поцеловать!

Объятий желаю вам разнообразных:

Приветственных, дружеских, огнеопасных,

Родительских — мягких, начальственных — крепких,

Радушных, спасительных, сильных и цепких,

По-братски ответными, мужскими, надежными,

По-женски нечаянными, осторожными,

Любовных, конечно, горячих и страстных,

Гостеприимных, уютных, прекрасных!

День объятий наступил,

В праздник этот много сил

Нужно, чтобы всех обнять,

Каждого к груди прижать,

Я желаю не грустить,

Много счастья получить,

Ведь объятия сближают,

И людей объединяют!

Тебя я обнимаю крепко-крепко!

Ты спросишь, ну за что такая честь?

А день объятий — он бывает редко,

Лишь раз в году подобный праздник есть.

Прими сегодня ты мои объятья,

По-дружески и искренне, с душой,

Тебе желаю радости и счастья,

В хороший праздник, радостный такой.

Открытки от bonnycards.ru

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