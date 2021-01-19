День объятий 2021: душевные открытки и поздравления
21 января отмечают один из самых душевных праздников — Международный день объятий. В этот день принято обнимать друг друга, дарить хорошее настроение и позитивную энергию близким и незнакомцам.
А тех, кто находится далеко от вас, можно поздравить душевными открытками, которые подобрали «ФАКТЫ».
Пусть объятия простые
Дарят веру в доброту,
Настроенья озорные
И реальную мечту!
В день объятий я желаю
Всех, кто дорог вам обнять
И от добрых чувств сияя,
Их с теплом, поцеловать!
Объятий желаю вам разнообразных:
Приветственных, дружеских, огнеопасных,
Родительских — мягких, начальственных — крепких,
Радушных, спасительных, сильных и цепких,
По-братски ответными, мужскими, надежными,
По-женски нечаянными, осторожными,
Любовных, конечно, горячих и страстных,
Гостеприимных, уютных, прекрасных!
День объятий наступил,
В праздник этот много сил
Нужно, чтобы всех обнять,
Каждого к груди прижать,
Я желаю не грустить,
Много счастья получить,
Ведь объятия сближают,
И людей объединяют!
Тебя я обнимаю крепко-крепко!
Ты спросишь, ну за что такая честь?
А день объятий — он бывает редко,
Лишь раз в году подобный праздник есть.
Прими сегодня ты мои объятья,
По-дружески и искренне, с душой,
Тебе желаю радости и счастья,
В хороший праздник, радостный такой.
Открытки от bonnycards.ru56
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