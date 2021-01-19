День Соборности 2021: красивые поздравления и открытки

22 января Украина отмечает один из важнейших государственных праздников — День Соборности, который имеет более чем столетнюю историю и символизирует единство земель, целостность государства.

Предлагаем поздравить с этим праздником красивыми открытками и душевными строчками.

«Вітаємо всіх українців з Днем Соборності. Це одне з найважливіших свят нашої країни, що символізує те, що ми всі — це один народ і ніякі рубежі не зможуть нас розділити. Давайте ж ніколи, які б негаразди нас ні чекали, не будемо про це забувати».

День соборности отметит

Украинский весь народ,

Каждый украинец счастье

В этот праздник пусть найдет,

Вспомним мы сегодня вместе

Про единство всей страны,

Мир царит пусть в Украине,

И не будет пусть войны!

Живи, Україно, живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!

Шуми, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

Единство — великая сила.

Народ твой — надежный оплот.

И как бы история не колесила,

Он стойко по жизни идет

Могучею цепью единой,

И полон высокой гордости.

Сегодня тебя, Украина,

Витаю я с Днем соборности!

День соборности сегодня

В нашей славной Украине.

Я желаю, чтобы были

Мы сплочены и едины.

Процветает пусть держава,

Счастлив будет пусть народ,

Каждый новый год достаток

И удачу нам несет.

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