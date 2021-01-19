День Соборности 2021: красивые поздравления и открытки
22 января Украина отмечает один из важнейших государственных праздников — День Соборности, который имеет более чем столетнюю историю и символизирует единство земель, целостность государства.
Предлагаем поздравить с этим праздником красивыми открытками и душевными строчками.
«Вітаємо всіх українців з Днем Соборності. Це одне з найважливіших свят нашої країни, що символізує те, що ми всі — це один народ і ніякі рубежі не зможуть нас розділити. Давайте ж ніколи, які б негаразди нас ні чекали, не будемо про це забувати».
День соборности отметит
Украинский весь народ,
Каждый украинец счастье
В этот праздник пусть найдет,
Вспомним мы сегодня вместе
Про единство всей страны,
Мир царит пусть в Украине,
И не будет пусть войны!
Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
Единство — великая сила.
Народ твой — надежный оплот.
И как бы история не колесила,
Он стойко по жизни идет
Могучею цепью единой,
И полон высокой гордости.
Сегодня тебя, Украина,
Витаю я с Днем соборности!
День соборности сегодня
В нашей славной Украине.
Я желаю, чтобы были
Мы сплочены и едины.
Процветает пусть держава,
Счастлив будет пусть народ,
Каждый новый год достаток
И удачу нам несет.
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