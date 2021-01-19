Экс-нардеп и один из основателей НРУ Владимир Черняк умер от коронавируса

18 января от коронавирусной инфекции скончался бывший народный депутат Владимир Черняк. Экс-депутату было 79 лет. О смерти политика рассказали его близкие на странице в Facebook.

Доктор экономических наук Черняк был известен как один из основателей Народного Руха Украины. В Раде он работал в третьем и четвертом созывах. Также Черняк заслужил репутацию отличного профессионала во время работы в Институте экономики НАН Украины.

Соратники Черняка соболезнуют по поводу тяжелой утраты.

Фото facebook.com/vkchernyak

35

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter