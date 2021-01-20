«Оля, тут твоего друга забанили»: Стерненко съязвил в адрес Поляковой

Одесский активист Сергей Стерненко отреагировал на решение властей Литвы, запретивших Филиппу Киркорову в течении ближайших пяти лет приезжать в страну — причиной для санкций стало одобрение им оккупации Россией украинского Крыма.

«Интересный и первый такой прецедент. Надеюсь, примеру Литвы последуют и другие наши западные партнеры и станут запрещать въезд крымнашистам. Те, кто плюют на международное право, должны получить достойный ответ. Надеюсь, СБУ и Госпогранслужба не станут их пускать к нам. А то было уже немало примеров. Напомню, что Киркоров также является и народным артистом Украины. Официально с 2008 года», — написал Стерненко на своей страничке в социальных сетях, тегнув певицу Олю Полякову и назвав Киркорова ее другом.

Под этим постом завязалась жаркая дискуссия. Певица на этот пост не отреагировала.

Напомним, что недавно Киркоров поздравил Полякову с днем рождения, разместив на своей страничке в соцсетях видео, на котором он назвает ее «королевой ночи», а она его — «королем солнца». За этим последовал поцелуй и взаимные признания в любви. При этом Оля Полякова называла российского певца «своим дорогим другом».

Фото — скриншот (видео размещено на страничке Киркорова в соцсетях).

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