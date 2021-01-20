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Общество и люди

У военного-блогера Штирлица и популярной в TikTok di.rubens случился публичный скандал из-за РФ

15:23 20 января 2021
Штирлиц и TikTok-блогер di.rubens

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) и TikTok-блогерша di. rubens оказались в центре скандала, связанного с Россией.

Блогерша, у которой в TikTok 2,9 миллиона подписчиков, записала видео в центре Киева на Майдане, выбирая между разными странами, среди которых упоминалась и Украина, выбрала Российскую Федерацию. На это отреагировал военнослужащий, попросивший узнать, кто эта девушка. По его словам, видео было удалено из социальных сетей, однако он его сохранил.

Эта история получила продолжение. Анатолий Штефан, ведущий странички в нескольких социальных сетях, в том числе и в TikTok (правда, его аудитория значительно меньше, чем у блогерши) сообщил о флешмобе.

 

Тем временем di.rubens разместила в своем Instagram несколько видеообращений, обвиняя офицера ВСУ в организации ее травли в социальных сетях.

 

 

Девушка призвала прессу «соблюдать журналистские стандарты». Она назвала информацию, которую обнародовал Анатолий Штефан «сфальсифицированной и ложной». Блогер также сообщила, что «собирает документы для открытия уголовного производства».

 

Ранее Анатолий Штефан рассказал о двоих российских «ихтамнетах» — Владимире Кузнецове и Иване Лемехове, воевавших на Донбассе против ВСУ.

Фото со страничке офицера ВСУ и блогера в социальных сетях.

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