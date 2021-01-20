«Мы обеспечили бесперебойную подачу кислорода пациентам, а раньше производили жидкий азот для заморозки спермы быков»

Еще год назад в Полтаве не знали, куда девать медицинский кислород. Ежемесячно акционерное общество «Полтавский завод медицинского стекла» реализовывало лечебным учреждениям до 8 тонн кислорода. Примерно такое же количество предприятие отгружало и потребителям жидкого азота. Производство азота и кислорода идентично, только первый продукт получается при сжатии воздуха до 60 атмосфер, а второму нужно на 20 атмосфер больше.

«Работаем на пределе возможного — объемы продукции выросли в тридцать раз»

— Жидкий азот у нас покупали, в основном, для нужд ветеринарной медицины, — рассказывает председатель правления завода Александр Кудацкий. — Его используют для заморозки спермы быков. Честно, я понятия не имею, каким образом криоконсервируют сейчас семенной фонд животных, но после того, как в стране начало расти количество заболевших коронавирусом, мы прекратили отпуск жидкого азота. Вот уже несколько месяцев наше предприятие круглосуточно и без выходных на полную мощность работает над производством столь важного в условиях пандемии кислорода.

— Каковы мощности вашего завода по производству медицинского кислорода?

— Семь тонн в сутки. Считайте сами. Мы нарастили его производство в 30 раз (!) по сравнению с доковидными временами. Это максимум. Все три станции у нас загружены до предела. Работаем, как говорится, с колес.

— Но этот товар, сырьем для которого является воздух, в Украине остается дефицитом. Неужели сложно наладить процесс?

— На установку одной станции по производству медицинского кислорода нам потребовалось миллион долларов и целый год, чтобы ее запустить. Не думаю, что сейчас надо начинать строительство новых установок, чтобы через какое-то время они оказались невостребованными. Процесс выработки кислорода очень энергозатратный. Мы за сутки потребляем энергии на 300 тысяч гривен. В мире уже началась вакцинация против коронавируса. Как только эпидемия будет преодолена, потребление кислорода резко упадет.

Тем более, на данный момент в Украине лицензию Минздрава на производство медицинского кислорода получили 16 предприятий. В «мирное время» (так я называю период до пандемии) работало всего пять лицензированных производителей: в Полтаве, Харькове, Днепре, Львове и Ивано-Франковской области. Вырабатываемого ими кислорода вполне хватало.

— Ваше предприятие давно производит медицинский кислород?

— Он — важная составляющая технологического процесса при изготовлении ампул для лекарств, что является нашим основным видом деятельности. До 2010 года мы производили его для внутреннего потребления, а после модернизации и расширения мощностей получили лицензию на право выпуска медицинского кислорода для лечебных учреждений. И вот уже пять лет мы на рынке. До этого крупные медицинские заведения Полтавы покупали кислород у частных фирм. Мы сбили им цену, что, конечно, не понравилось нашим конкурентам, и они всячески пытались нам нагадить. Но, слава Богу, все перипетии остались в прошлом, а мы, как и раньше, держим самую низкую цену для государственных лечебных учреждений. Даже сегодня, когда поднялся ажиотаж на кислород, цена одного кубического метра у нас остается на уровне 16,1 гривни. То есть 40-килограммовый баллон, в котором содержится 6,2 куба газа, стоит меньше 100 гривен.

— Куда сегодня уходит производимый вами кислород?

— Расходится по всей Украине. Но прежде всего мы полностью обеспечиваем Полтавщину. В больницах нашей области нет недостатка медицинского кислорода. Это процентов 45 от произведенного. Остальное забирают другие области. Сегодня, например, приезжали из Александрии Кировоградской области, взяли тридцать 40-килограммовых баллонов. Вчера была машина из Рубежного Луганской области, позавчера — из Одессы и Киева… Раньше я был знаком со всеми главными врачами больниц, которые являлись нашими постоянными покупателями. Теперь многих уже не знаю. Увы, большинству приходится отказывать.

Чувствуем давление со стороны руководителей различных министерств, которые просят и требуют увеличить производство кислорода. Но мы уже достигли максимума.

— Опишите кратко процесс добычи «лекарства» из воздуха.

— Этот процесс одинаковый во всем мире. Атмосферный воздух через специальную трубу втягивается в систему, где, проходя через фильтры, очищается от пыли, паров воды и углекислоты. Далее попадает в компрессорную установку, где сжимается и охлаждается. При 60 атмосферах получаем азот, при 80-ти — кислород. Но, как я уже говорил, ступень с азотом мы сейчас пропускаем. После автоматической многократной процедуры сжатия и охлаждения, за которой следит диспетчер, сидя за компьютером, в ректификационную колонну поступает уже газоподобная смесь. Произведенный кислород тестируют в лаборатории на соответствие требованиям государственных стандартов. По нормативам, концентрация кислорода должна быть не ниже 99,5 процента. Если все нормально, на специальной станции его закачивают в баллоны, а жидкий хранят в больших стационарных цистернах.

Больничное хранилище жидкого кислорода пополняется раз в неделю

— В чем разница между жидким и газообразным кислородом?

— Это два из четырех его агрегатных состояний, получаемых при технологическом процессе. В нормальных условиях кислород представляет собой газ без цвета, запаха и вкуса. При весьма низких температурах он превращается в жидкость и даже твердое вещество. То есть жидкий кислород отличается более высокой концентрацией и требует гораздо меньшие объемы тары. Сначала получаем кислород в жидком виде, а после процесса испарения он превращается в газообразный. На данном этапе, когда оборот баллонов очень большой и их не хватает, это играет важную роль. Одному больному, бывает, в сутки требуется три и больше баллонов.

— Раньше завод сам развозил их по больницам…

— Мы и сейчас развозим кислород по городу и ближайшим райцентрам. Даже вторую машину для этого купили. В нашем обороте полтысячи баллонов различной емкости. Десятилитровыми, в которые под давлением 140 атмосфер закачивается 1,56 кубического метра кислорода, оснащаются машины скорой помощи, двухсотлитровыми пользуются лечебные учреждения.

«Газификаторы надежны, безопасны, не требуют частой зарядки, упрощают работу медперсонала»

— Баллоны с кислородом для нас уже прошлое, — подключается к разговору главный врач Полтавской областной клинической больницы Григорий Оксак. — Ранее только один хирургический корпус нашей больницы требовал в сутки 60—80 сорокалитровых баллонов. Каждый — весом 80 килограммов. Можете представить, какие тяжести приходилось таскать нашим сотрудникам? Это весьма трудоемкий процесс и, откровенно говоря, он всем надоел. Да и на заводе не хватало грузчиков. Поэтому, посоветовавшись с Александром Николаевичем Кудацким, решили, что пора строить на территории больницы постоянный газификатор кислорода. Оборудование заказали в Словакии. И вот уже более года мы раз в неделю получаем с завода жидкий кислород. Приезжает спецавтомобиль, перекачивает содержимое в наш двухтонный газификатор, откуда кислород поступает в испарители, где преобразуется в газоподобное состояние. После этого по разводке идет в палаты. Мы исключили физические нагрузки на сотрудников — раз, обеспечили бесперебойную и безопасную подачу кислорода пациентам — два, ну и три — отказались от использования баллонов в пользу других медучреждений, которые пока не имеют криоцилиндров.

Григорий Оксак (слева) и Александр Кудацкий говорят, что опередили время, установив более года назад первый в Полтаве постоянный газификатор кислорода на территории лечебного учреждения

Полтавская областная больница не задействована в лечении больных коронавирусом, кислород здесь используют для пациентов, оказавшихся в реанимации, в тяжелых случаях легочной и сердечной недостаточности, при ослаблении дыхания в послеоперационный период. Благодаря модернизации здания, которая предусматривала и замену электропроводки, способную выдерживать более высокие нагрузки, практически весь койко-фонд запитан на подачу кислорода.

До апреля прошлого года это медучреждение было единственным в городе с собственным хранилищем жидкого кислорода. Еще два криоцилиндра были введены в эксплуатацию несколько ранее в Хорольской районной больнице. Пандемия коронавируса ускорила этот процесс. В период массовой госпитализации подвозка баллонов с кислородом была бы не просто экстримом, а приговором для многих тяжелых больных. Ведь не аппараты искусственной вентиляции легких, которыми и государство, и благотворители, в основном, обеспечили медучреждения, спасают, а бесперебойная подача в них кислорода.

В апреле за счет ОАО «Полтавский завод медицинского стекла» объемом 1000 литров был куплен криогенный кислородный газификатор для 5-й горбольницы, позже такой же предприятие купило для 3-й городской больницы, а недавно за счет государства приобретен газификатор объемом 2000 литров для областной инфекционной больницы. Все они являются опорными для пациентов с коронавирусом.

— Установка таких устройств, которые обеспечивают хранение и подачу жидкого кислорода, что является альтернативой баллонам, целесообразна при потреблении больших объемов кислорода, — объясняет Александр Кудацкий, избранный недавно председателем комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Полтавского областного совета. — Они очень надежны, безопасны, не требуют частой зарядки, упрощают работу медперсонала.

— Благотворители продолжают снабжать лечебные учреждения кислородными концентраторами, в частности, недавно «Новая почта» передала в больницы Полтавы сотню таких аппаратов и еще 50 — в фонд «СВОЇ», возглавляемый известным столичным волонтером Лесей Литвиновой, который сдает их в краткосрочную аренду по всей Украине людям, нуждающимся в кислородной поддержке. Это выход в сложившейся ситуации, но не панацея…



— Концентраторы действуют несколько иначе, мягче, можно сказать, чем аппараты искусственной вентиляции легких. Они не раскрывают легкие, а просто подают кислород в более высокой концентрации, чем в атмосферном воздухе. То есть используются в более легких случаях. Но сейчас все средства хороши, они дополняют друг друга в борьбе с коварным недугом.

Напомним, поступление в Украину первых партий вакцины от COVID-19 ожидается в начале февраля. Тем временем в Германии выявили новый штамм коронавируса

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