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Общество и люди

«Нужно было удалить все видео»: Штирлиц обвинил di.rubens в манипуляции

9:57 21 января 2021
Штирлиц и di.rubens

«Сетевой» конфликт из-за флага России, в центре которого оказались офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) и Tik-Tok-блогер de. rubens, набирает обороты.

После того, как девушка обвинила военнослужащего в манипуляциях, заявив, что ее видео — не о любимой стране (на видео блогер выбирает между несколькими странами и отдает предпочтение России), а о том, куда она хотела поехать как турист, Штирлиц решил поставить «жирную точку» в споре.

«Перед тем, как Вы записывали обращение, нужно было удалить все предыдущие видео на странице Романа Киевского! Где с легкостью можно увидеть какой именно вопрос задавался, как на него негативно реагировали (ноябрь месяц) общество», — пишет Анатолий Штефан на своем Telegram-канале и добавляет фото- и видеоматериалы.

Напомним, что блогерша взялась разъяснять ситуацию со своей точки зрения, выложив видео в соцсети. Признает, что удалила скандальное видео. Но при этом показывает отрывок из него. Интересно, что среди ряда стран упоминается Дубай — город, а не государство. Количество «лайков» под этим видео значительно уступает количеству тех, кому оно не понравилось.

Под видео, в частности, «отметился» одесский активист Сергей Стерненко.

На ситуацию отреагировали и в Министерстве обороны, куда обещала пожаловаться блогерша, заявив, что с нетерпением ждут жалобу на Анатолия Штефана: «Вопрос будет на особом контроле. Которольный вопрос будет особенным: Украина или Россия?»

Напомним, что недавно в скандальную ситуацию попала львовская блогерша Саша Чистова, поздравившая россиян с Новым годом.

Фото — коллаж.

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