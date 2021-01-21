Жених шокировал сеть агрессией на свадьбе – но пострадавшая невеста назвала это шуткой

В соцсети TikTok стали вирусными видео, опубликованные девушкой из США по ником kelsboyd3. Они были сняты на ее собственной свадьбе.

Ролики, один, которых набрал более 2,8 миллиона просмотров, можно увидеть здесь и здесь. Зрители были шокированы агрессивным поведением жениха.

Некоторые новобрачные считают необходимой традицией вымазывание друг другу лиц свадебным тортом. Следуя ей, невеста мазнула жениха кремом. Тот в ответ схватил обеими руками весь трехъярусный торт и запустил его в голову невесте, которая едва устояла на ногах, уцепившись за стул.

Оба молодоженами при этом выглядели вполне довольными. Однако видео вызвало возмущение у пользователей сети. Невесту начали предупреждать, что это очень тревожный сигнал.

«Это вовсе не смешно», «Не только агрессивно, но еще и унизительно — перед всеми друзьями и родственниками», «Такая резкая смена настроения — не к добру», «Бросай его, сестричка, пока не поздно», «Следующая стадия — развод», — писали в комментариях.

Однако американка заступилась за мужа, заявив, что это была всего лишь шутка.

«Мы такие, как есть. И всем было смешно. Мне жаль, если у вас иное чувство юмора», — заявила обиженная новобрачная, добавив, что вовсе не чувствовала себя униженной. После этого она, стараясь смягчить критику, поделилась архивными фотографиями, на которых они с мужем выглядят любящей парой. Многие сочли это неубедительным, хотя некоторые поддержали американку. «Если оба находят это забавным, это их личное дело», — написал кто-то.

А невеста тем временем подписала свою страницу: «Торт никогда никому не повредит».

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